Дорогой кабель и бегство в Эмираты. «Фонтанка» рассказывает, что стоит за обысками вокруг Голощапова

Днем 24 июня в Куйбышевский районный суд свозят на арест четверых фигурантов дела по крупному мошенничеству. Среди них есть важные для города фамилии, но самые важные решили не ждать такси на Караванную.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Как стало известно «Фонтанке», уголовное дело было возбуждено еще 2 года назад, фигурантам вменяется разное, но равно завязанное на СК «Нострум» — одного из крупных подрядчиков Водоканала и структур Ленэнерго, чья звезда, впрочем, зашла после смены руководства в этих компаниях и в энергетическом блоке Смольного. «Фонтанка» рассказывала, что с «Нострумом» через супругу был связан один из самых влиятельных предпринимателей Петербурга последних 30 лет Константин Голощапов, а также Камил Магеррамов, которого на рынке считали человеком Голощапова.



Обыски с участием УЭБ ГУ МВД и УОМОН прошли 22 июня. Процессуально были задержаны четверо: бывший директор Водоканала Евгений Целиков, бывший глава Центра госэкспертизы Владислав Еремин, бывшие сотрудники СК «Нострум» Вячеслав Гребенников и Александра Егорова. Для Егоровой ходатайствуют о запрете определенных действий, для остальных — об аресте.



Кого нашли



Евгения Целикова обвиняют в хищении с использованием служебного положения и в особо крупном размере. Следствие считает, что в 2015 году группа лиц, в которой адресно называют только Магеррамова, решила, что при реконструкции подводящего коллектора к КОС Зеленогорска «Ноструму» надо обеспечить контракт с Водоканалом и потом планомерно завышать по документам стоимость выполненных работ. У Магеррамова якобы были возможности влиять на конкурсные решения Водоканала, привлекли и Целикова — тогда замдиректора, а потом и директора городского монополиста (сейчас он, кстати, числится главным инженером Валаамского монастыря). Все договорились демпинговать, в итоге контракт ушел «Ноструму» за 755 млн рублей. Дальше последовали заведомо недостоверные акты приемки и на счета субподрядчика пришли не менее 94 млн рублей. Магеррамов, Целиков и «неустановленные» похитили их и распорядились по собственному усмотрению.



Евгений Целиков Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Евгений Целиков Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Насколько можно судить, остальные трое проходят по линии «Леэнерго», а точнее не существующего уже отдельно АО «Санкт-Петербургские электрические сети». Речь о строительстве двух кабельных линий между подстанциями. Если формально, объект назывался «КЛ 110 кВ направлением ПС кВ 99 «Ниссан» — ПС 11- кВ «Каменка». Опять же Магеррамов и иные, по версии следствия, привлекли к аналогичной схеме Александру Егорову, которая возглавляла сметный отдел «Нострума», инженера и технического директора компании Вячеслава Гребенникова и Владислава Еремина, который тогда руководил Центром государственной экспертизы. Проектно-изыскательские работы для СПбЭС проводила крупная компания «Топфлор Северо-Запад», и обе следствие считает подконтрольными соучастникам. Соответсвенно «Тофлор» и смежный «Топскрид» изготовили проектно-сметную документацию на будущую стройку, где оказалась завышена стоимость силового кабеля.



Владислав Еремин Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Вяеслав Гребенников Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Однако эту документацию надо было утвердить, и здесь в дело вступает городской Центр государственной экспертизы, который тогда возглавлял Еремин и откуда вообще в последнее время мало какой руководитель уходил без скандала. Вот и Еремина впоследствии признают виновным в злоупотреблении, а пока он, как считает следствие, обеспечил согласование всех цифр, зная, что в них чепуха.



Владислав Еремин Андрей Бок/«Фонтанка.ру»



Параллельно Магеррамов и остальные обеспечили контракт «Ноструму» с СПбЭС на строительство кабельных линий, несмотря на вопросы к опыту и квалификации. Сумма его превысила 1,3 млрд. Кабель брали у «Севкабеля», но оплачивали его не напрямую со счетов «Нострума», а через подконтрольное ООО «Ресурводострой», обнаружило следствие: практического объяснения нет, полиция видит здесь способ искусственного завышения стоимости покупки. Ее и завысили не менее чем на 211 млн. Это, собственно, и есть вмененная Магеррамову, Егоровой, Еремину и Гребенникову сумма хищений по этому эпизоду.



Подписка не светит никому из четверых фигурантов, и связано это с многими факторами: способностью повлиять на свидетелей, скрыться, а также — с расширяющейся географией следственных действий, они планируются в Ленинградской области, Тверской области, в Москве и в Омске. Менее жесткий запрос по Егоровой (не арест, а запрет выходить из дома, пользоваться связью и общаться с кем-то кроме родственников и экстренных служб) вряд ли связан с гендерным аспектом; вероятнее, со степенью откровенности на допросах. Фотокорреспондент «Фонтанки» передает, что только при съемке Егоровой он встретил ожесточенное сопротивление сотрудников в суде.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







К Еремину вопросов больше, чем к остальным, так как и после ухода из ЦГЭ он не утратил связи с идейным вдохновителем всего описанного. Следствие видит, что «Петрохолод», которым руководит Еремин, через бывшего мальтийского собственника и компанию «Европром» подконтрольно Камилу Магеррамову. Кроме того, Еремин работал в ООО «Инвестиционная компания Лига», где Магеррамов вообще был директором.



Кроме того, следствие уверено, что Магеррамов был предупрежден об интересе силовиков и успел отбыть в Объединенные Арабские Эмираты, чего и остальным осведомленным желает. «Фонтанка» писала о его связях с «Нострумом», да они ни для кого на рынке и не были секретом.



Кого не нашли



Но, конечно, главная сенсация этого дела — обыск в квартире Константина Голощапова, которого полиция тоже на просторах Родины не наблюдает. Официальные должности, такие как соучредитель Русского Афонского общества или совладелец СМП-Банка братьев Ротенбергов, не передают масштаба. Можно сказать, что уровень его связей в Петербурге и в Москве был предельно возможным. Он одновременно считался главным по энергетике в Петербурге времен Феликса Кармазинова и главным по представительству России в Греции и на Афоне в частности.



«Фонтанка» знает, что Константин Голощапов тоже чувствовал тектонические движения еще за пару недель до последних событий. Эти две недели ушли на неформальные контакты, главной целью которых было понять перспективы. Если сравнивать с редакцией — герой готовящейся публикации названивает главреду газеты, чтобы уточнить, что там накопали его журналисты. Но в этот раз герою не ответили. А когда таким не отвечают, не имеет даже смысла уточнять, на каком уровне дана отмашка на молчание. В напряженной тишине Голощапов и Камил Магеррамов принимают решение продолжать наблюдение издалека, а точнее — из-за границы. В квартиры с обысками к ним зашли аккуратно, но без личного общения.



Тех, кого застали, вечером в среду стали свозить в ГСУ на Лиговском, 145. Если продолжать аналогию, там собрался весь старший редакционный состав, включая экономический и криминальный отдел. Дела с такими фигурантами — это ответственная история и засекреченная, насколько возможно. Так что охранник Центра госэкспертизы, куда среди прочего нагрянул УЭБ и ОМОН, пусть и неуклюже, но неосознанно точно отвечал на вопросы журналиста «Фонтанки».

— Вы можете рассказать, что [внутри] случилось?

— Нет, не могу.



— Это тайна какая-то?

— Наверное, да. Мне не не положено знать, что здесь случается.



Тучи сгущались над группировкой аффилированных с Магеррамовым компаний довольно давно, нагнала их налоговая инспекция. Именно она провела проверку компании «ВК-Сервис» и приняла решение о привлечении ее к ответственности еще в 2020 году. Сама компания была основана в 2007 году и к настоящему моменту свой золотой век пережила, сейчас к ней вообще применена процедура банкротства. Но, например, в 2017 году ее выручка превысила 1,2 млрд рублей, а в 2018 — 2,5 млрд. Ее соучредителями тогда являлись ООО «Прайм» Дениса Белякова и уже упоминавшееся ООО «Европром», которое учреждал Камил Магеррамов. 47News называли Белякова одноклассником Сергея Матвиенко, и они точно были партнерами в ООО «Стрелец-2». Магеррамова же на рынке считали человеком, близким к Голощапову. присматривающим за энергетическим сектором Петербурга c того момента, как тот уехал в Москву. То есть, понятийно, амбассадоры двух городских монархий — Матвиенко и Полтавченко — сотрудничали в рамках одной компании, и до поры до времени все было нормально. Аналогичное сочетание было и в ООО «ВИТ», сейчас оно ликвидируется.



Пул подрядчиков Водоканала того времени был очень тесным, почти семейным. «ВК-Сервис», например, чистил сети гидродинамическим методом в 2008 и 2015 годах. Счета-фактуры Водоканалу выставил в период 2015–2017 годов на сумму 2,9 млрд рублей. Причем по документам получалось, что часть работ ВК «Сервис» выполнил сам, а часть — силами привлеченных предприятий: ООО «Алвитек», ООО «Промстройресурс» и ООО «Невская индустрия». На субподрядчиков приходилось 1,5 млрд рублей. Налоговая не нашла ничего, что убедило бы ее в способности этих компаний исполнить такой объем. Что уж говорить о «контрагентах второго уровня», которых, в свою очередь, привлекали эти спорные подрядчики: «Экватор», «Капиталгрупп», «Электроторг», «Гидропроект», «Электротрейд», «Ланос». Между тем, деньги стабильно курсировали по всей этой вертикали и иногда выходили за ее пределы, включая пресловутое ООО «ВИТ». В заключении налоговой регулярно мелькает формулировка «создание формального документооборота с целью необоснованного принятия к вычету НДС».



И это еще не все. Проследив путь денежных средств, которые «ВК-Сервис» направлял подрядчикам, налоговики неожиданно обнаружили, что он имеет замкнутую траекторию Например, «Промстройресурс» полученные деньги перечислил компаниям «СЗСК» и «Интехком». А те, еще через несколько этажей, в адрес самого Дениса Белякова, Елены Бороховой, которую инспекция называет супругой Белякова, Камила Магеррамова и директора «ВК-Сервис» Елены Пановой. Сам Беляков назвал перечисления в свой адрес займами.

Собеседники, знакомые с 350-страничным трудом налоговиков, говорят, что чтиво занимательное. Дело, конечно, не в муторных цепочках транзакций; и не в многочисленных допросах, где постоянно слышны реплики «компания мне не знакома», «впервые слышу». Просто в какой-то момент авторы документа начинают кропотливо считать, сколько десятилетий ушло бы у того или иного субподрядчика на прочистку конкретного участка труб. Кому-то понадобилось бы и два века с лишним, если соблюдать трудовой кодекс и не перерабатывать больше 8 часов.



В итоге инспекция решила, что в результате неподтвержденных закупок материалов и услуг недобрала с «ВК-Сервис» 227 млн по НДС и 244 млн по налогу на прибыль Ну, и пени начислила более 90 млн. Компания в арбитраже сумела отбиться только от двух последних пунктов. Но такой объем допросов с формулировками вроде «предложил, пока не найдется нормальная работа, посидеть, подписывать бумажки» не может уйти в песок. Примерно тогда же, когда суд решал все в арбитражном ключе, к Магеррамову и Белякову пришли следователи в рамках уголовного дела по статье 199 УК — «Уклонение от уплаты налогов».

Про фигуру Голощапова тогда не вспоминали, зато вспоминают сейчас. Собеседники «Фонтанки» из числа силовиков не могут осуждать его за желание территориально отдалиться от эпицентра событий. Признавая косвенный характер вопросов к нему, они полагают, что сегодня в Куйбышевский суд его бы так же привезли с ходатайством об аресте. Эта установка серьезнее, чем любые займы, выданные кем-то самому себе, или кабель по завышенной цене. Дальше поле для версий открывается безграничное.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

