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    Следствие в Петербурге запросило арестов и запретов для задержанных после 40 VIP-обысков

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    5 комментариев

    После 40 обысков с максимально статусными фамилиями в Петербурге и Ленобласти следствие просит арестовать троих и запретить определенные действия четвертому. Главных не застали.

    Как сообщает 24 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайства об избрании мер пресечения для Александры Егоровой, Евгения Целикова, Вячеслава Гребенникова и Владислава Еремина. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве, сумму хищений оценивают в 211 млн.

    «Фонтанка» рассказывала, что Управление экономической безопасности ГУ МВД провело 40 обысков по делу об особо крупном мошенничестве, связанному со старыми контрактами Водоканала и Ленэнерго. Процессуально были задержаны четверо. Среди них — бывший директор Водоканала Евгений Целиков, который сейчас находится под домашним арестом по другому делу и в целом после своего увольнения довольно быстро и надолго оказался фигурантом уголовных дел. Еще один из этой четверки — Владислав Еремин, бывший директором Центра государственной экспертизы в 2012–2016 годах, туда также приходили с обыском. «Фонтанка» писала о том, что в 2018 году тот же Куйбышевский районный суд признал Еремина виновным в злоупотреблении полномочиями.

    Следствие интересуют контрактные отношения заказчиков с СК «Нострум», где руководящие должности в сметном и инженерном отделах занимали соответственно Егорова и Гребенников. Компания связана с одним из наиболее влиятельных предпринимателей Петербурга — Константином Голощаповым, сооcнователем русского Афонского общества и бывшим совладельцем СМП-Банка. Кроме того, оно опосредованно аффилировано еще с одним известным бизнесменом — Камилом Магеррамовым. Обыски прошли и в их квартирах, однако никого из них следствие не нашло.

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    Комментарии (5)

    s1969
    арестованы счета, недвижимость и всё остальное? нет? а как так?
    ProstoZloy
    А чего недвижимость не арестовали, как у блогерши?
    274462356
    И Ерёмина прикрутили??? Как теперь в экспертизу заходить???
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