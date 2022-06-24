Следствие в Петербурге запросило арестов и запретов для задержанных после 40 VIP-обысков

После 40 обысков с максимально статусными фамилиями в Петербурге и Ленобласти следствие просит арестовать троих и запретить определенные действия четвертому. Главных не застали.



Как сообщает 24 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайства об избрании мер пресечения для Александры Егоровой, Евгения Целикова, Вячеслава Гребенникова и Владислава Еремина. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве, сумму хищений оценивают в 211 млн.