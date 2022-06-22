В петербургский Центр государственной экспертизы пришел ОМОН

Сотрудники «Фонтанки» утром 22 июня столкнулись в дверях с сотрудниками ОМОН и управления экономической безопасности. Пришли к соседям редакции — Центру государственной экспертизы.
По данным «Фонтанки», обыски проходят по уголовному делу по особо крупному мошенничеству, оно находится в производстве у Главного следственного управления ГУ МВД на Лиговском проспекте. В фабуле — двойственность экспертиз, которые выдавались на одни и те же объекты.
Пресс-служба ЦГЭ не смогла оперативно уточнить, что происходит в офисе. Охранник у пятого подъезда отказался впустить журналиста, а на вопрос, что случилось, дисциплинированно ответил: «Мне не положено знать, что здесь случается». Однако в самом учреждении подтвердили, что мероприятия с участием ОМОН продолжаются, никого на улицу не выпускают.
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы» создано в 2009 году путем выделения из Госстройнадзора, остается его «подведом». Основные услуги — проведение государственной и негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также консультации по экспертной оценке проектной и сметной документации. «Фонтанка» писала о том, как в прошлом у УЭБ уже возникали вопросы в руководству ЦГЭ с кадровыми последствиями.