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    В петербургский Центр государственной экспертизы пришел ОМОН

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    6 комментариев

    Сотрудники «Фонтанки» утром 22 июня столкнулись в дверях с сотрудниками ОМОН и управления экономической безопасности. Пришли к соседям редакции — Центру государственной экспертизы.

    Фото: Фонтанка.ру
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    По данным «Фонтанки», обыски проходят по уголовному делу по особо крупному мошенничеству, оно находится в производстве у Главного следственного управления ГУ МВД на Лиговском проспекте. В фабуле — двойственность экспертиз, которые выдавались на одни и те же объекты.

    Пресс-служба ЦГЭ не смогла оперативно уточнить, что происходит в офисе. Охранник у пятого подъезда отказался впустить журналиста, а на вопрос, что случилось, дисциплинированно ответил: «Мне не положено знать, что здесь случается». Однако в самом учреждении подтвердили, что мероприятия с участием ОМОН продолжаются, никого на улицу не выпускают.

    Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы» создано в 2009 году путем выделения из Госстройнадзора, остается его «подведом». Основные услуги — проведение государственной и негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также консультации по экспертной оценке проектной и сметной документации. «Фонтанка» писала о том, как в прошлом у УЭБ уже возникали вопросы в руководству ЦГЭ с кадровыми последствиями.

    Фото: Фонтанка.ру

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    Комментарии (6)

    Arh178
    Зачем вообще эта экспертиза нужна? Пропускают такие косяки что студенты-двоечники отдыхают. Сами создали систему - сами не смогли контролировать, потому что денег слишком много)))
    X-кот
    не поделились? конфликт интересов тех, кому выдали т.н. "экспертизу" - как ее делают - не знают, наверное, только домохозяйки
    MidNightWoodpecker
    делиться надо было.
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