Бывшего директора «Водоканала Санкт-Петербурга» будут судить за растрату 240 миллионов

Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, Следственный комитет предъявил Целикову растрату 240 миллионов рублей.

По мнению следствия, директор «Водоканала» в 2017–2018 годах незаконно ставил резолюции под авансированием одного из основных подрядчиков предприятия — закрытого акционерного общества «Проектное агентство» (ПА). К моменту назначения Целикова директором в октябре 2016 года портфолио ПА насчитывало более сотни договоров с «Водоканалом» на строительство и реконструкцию городских объектов. Выдача авансов не входила в список оснований для подписания допсоглашений.

В отношения предприятия и компании вмешался форс-мажор в виде стадиона на Крестовском острове «Зенит Арена». Летом 2016 года Смольный разорвал контракт с генподрядчиком «Трансстроем». Времени на достройку оставалось катастрофически мало, и огромный фронт работ — от канализации и освещения до берегоукрепления и входной группы — власти отдали «Водоканалу». Он ожидаемо подключил «Проектное агентство». «Фонтанка» писала, что роль ПА не ограничивалась доработкой инфраструктуры стадиона. Компания выступала неформальным кошельком стройки. Она выплачивала ссуды субподрядчикам, которым задолжал город, чтобы те платили зарплаты своим сотрудникам и не уходили с объекта. Вмененные Евгению Целикову эпизоды приходятся на «кошельковый» период «Проектного агентства». Следствие считает, что «Водоканал» изменил условия договоров, не связанных со стадионом, и проавансировал компанию в общей сложности на 240 миллионов рублей, а деньги тратились на иные цели. Адвокат Татьяна Жаркова в разговоре «Фонтанкой» не стала раскрывать отношение Евгения Целикова к предъявленному обвинению: «Как в кино говорят, no comments».

Уголовное дело по статье 160 УК «Растрата в особо крупном размере» расследовало 2-е следственное управление ГСУ СКР (с дислокацией в Санкт-Петербурге). Всего по нему проходят шесть человек. От «Водоканала», кроме Целикова, обвинение получили еще трое бывших топ-менеджеров — глава дирекции экспертизы и проектирования Михаил Спиваков, директор по капстроительству Павел Шумов и руководитель договорного отдела Антон Куминов. Они были причастны к согласованию и подписанию допсоглашений. От бизнеса привлечены бывший гендиректор «Проектного агентства» Владислав Кузьмин, возглавлявший компанию с 2014 по 2019 годы, и его предшественник Андрей Поздеев. После ухода из ПА Поздеев перешел в «Водоканал» и занимал на предприятии высокие должности до 2019-го. Тогда же уволился и Целиков. «Водоканал» расторг все договоры с «Проектным агентством». По мнению следствия, Владислав Кузьмин вступил в сговор с Евгением Целиковым и Андреем Поздеевым для извлечения прибыли от предпринимательской деятельности.