После 40 «энергетических» обысков в Петербурге и Москве задержаны четверо

После массовых оперативных мероприятий, связанных с контрактами компании «Нострум» в Петербурге, следствие намерено задержать четверых в рамках 91-й статьи УПК РФ. Среди них — бывший глава Водоканала.

По данным «Фонтанки», на срок до 48 часов задерживают экс-главу городского предприятия Евгения Целикова, который уже находится под домашним арестом по другому уголовному делу. Помимо него, в изолятор намерены отправить еще трех человек. Как сообщается, наиболее звучные фигуранты — Константин Голощапов и Камил Магеррамов — оказались для следствия недоступны, хотя в их квартиры оперативники зашли. Их местоположение достоверно неизвестно, звучат названия Греция и ОАЭ. Чтобы понять, какое из них соответствует какой фамилии, можно вспомнить, что Голощапов был одним из учредителей Русского афонского общества.

Собеседники «Фонтанки» рассказывают, что дело по особо крупному мошенничеству выросло из налоговой проверки и уголовного дела по уклонению от налогов в отношении компании «ВК-Сервис». Одним из ее владельцев была компания «Евпропром», а ее учреждал Камил Магеррамов. Проверка показала фиктивную закупку реагентов и материалов, на которые оформлялся налоговый вычет. Кроме того, возникли вопросы к якобы привлеченным соисполнителям по госконтрактам, которым, если отталкиваться от номинальной численности сотрудников, потребовался бы не один десяток лет, чтобы завершить формально указанные работы. «ВК-Сервис», в частности, был в 2017 году одним из субподрядчиков компании СК «Нострум», которая строила по договору с Водоканалом сети в Курортном районе у Белоострова. К «Ноструму» опосредованно и через родственные связи имели отношение и Магеррамов, и Голощапов. Энергетика вообще считалась сферой влияния Голощапова при прежнем руководстве города.