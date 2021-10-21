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Уклонились от Водоканала. ФСБ спросила с одноклассника Сергея Матвиенко

Стандартная схема привела СК Петербурга в непростую компанию. Бизнесменов вынесли, предъявив налоговую претензию. Классный статус и иконы оставили.

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Как пишет 47news, с утра до вечера 20 октября оперативники Службы экономической безопасности ФСБ и сотрудники Следственного комитета Петербурга занимались владельцами компании «ВК сервис». Обысков было немного – где-то четыре-пять – офис, апартаменты. В личном плане неприятно было одному из учредителей фирмы Денису Белякову и бывшему соучредителю Камилу Магеррамову. Мероприятие шло под флагом типичного уголовного дела по статье 199 УК – «Уклонение от уплаты налогов».

Компанией «ВК сервис» в равных долях владеют ООО «Европром» и ООО «Прайм». Первая фирма находится в стадии ликвидации с августа 2020-го. (Ее учреждал в 2007 году Камил Магеррамов, а сейчас юрлицо принадлежит офшору на Мальте). В «Прайме» 99% долей у Дениса Белякова. С августа нынешнего года «Прайм» также пребывает в стадии ликвидации.

Уголовное дело по 199-ой статье возбуждено еще летом. Следствие вменяет руководству «ВК сервис» стандартную для бизнеса схему – привлечение трех номинальных компаний для искусственного увеличения сумм на счетах-фактурах за якобы выполненные работы или покупку материалов. Насчитали им более 220 млн рублей. Это, по мнению силовиков, ложные данные о наличии у «ВК Сервис» прав вычетов НДС. Сумма сильная, так как если 18% НДС – более 220 млн, то обналичили за миллиард. Период же указан – с начала 2015 по начало 2018-го. И тут 47news видит нюанс.

Самым заметным для бизнеса «ВК сервис» стал 2015 год. Фирма выиграла конкурс «Водоканала Петербурга» на реконструкции канализационных сетей стоимостью 2,5 млрд рублей в нескольких районах города. (Это был предпоследний год, когда Водоканалом руководил бессменный Феликс Кармазинов.) Срок исполнения заключенного договора первоначально был до середины 2017-го, впоследствии он сдвинут на середину 2019 года. По данным сайта госзакупок, в январе 2020 года контракт был расторгнут.

С 2016-го по 2019-ый выручка «ВК Сервис» колебалась от одного до 2,5 млрд рублей. В 2020-м упала до 241 млн.

Что касается 48-летнего Дениса Белякова, то он просто одноклассник 48-летнего Сергея Матвиенко – сына спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. И его давний дольщик. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2001 году в Петербурге было зарегистрировано ООО «Стрелец-2» с профилем деятельности «вложения в ценные бумаги». Владельцем был Матвиенко, а Беляков директором. К 2012 году и ту фирму ликвидировали.

По информации 47news, обыски закончились к ночи. Изъяв нужное, сотрудники отпустили Белякова и его партнера домой. Из лирического можно отметить, что в загородном доме бизнесмена Магеррамова они были приятно удивлены десятками православных икон. И ни одну не тронули.

На момент подготовки публикации связаться с «ВК сервис» не удалось. Кстати, на сайте компании в разделе «Партнёры» указаны, в том числе, структура МВД, Смольного и Управления делами президента.

Из всей этой арифметики можно сделать вывод, что звание одноклассника ниже в табеле о рангах звания однокурсника. Лучше, конечно, по юрфаку.

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходит.ся даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Wert
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