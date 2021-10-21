Уклонились от Водоканала. ФСБ спросила с одноклассника Сергея Матвиенко

Как пишет 47news, с утра до вечера 20 октября оперативники Службы экономической безопасности ФСБ и сотрудники Следственного комитета Петербурга занимались владельцами компании «ВК сервис». Обысков было немного – где-то четыре-пять – офис, апартаменты. В личном плане неприятно было одному из учредителей фирмы Денису Белякову и бывшему соучредителю Камилу Магеррамову. Мероприятие шло под флагом типичного уголовного дела по статье 199 УК – «Уклонение от уплаты налогов».

Компанией «ВК сервис» в равных долях владеют ООО «Европром» и ООО «Прайм». Первая фирма находится в стадии ликвидации с августа 2020-го. (Ее учреждал в 2007 году Камил Магеррамов, а сейчас юрлицо принадлежит офшору на Мальте). В «Прайме» 99% долей у Дениса Белякова. С августа нынешнего года «Прайм» также пребывает в стадии ликвидации.



Уголовное дело по 199-ой статье возбуждено еще летом. Следствие вменяет руководству «ВК сервис» стандартную для бизнеса схему – привлечение трех номинальных компаний для искусственного увеличения сумм на счетах-фактурах за якобы выполненные работы или покупку материалов. Насчитали им более 220 млн рублей. Это, по мнению силовиков, ложные данные о наличии у «ВК Сервис» прав вычетов НДС. Сумма сильная, так как если 18% НДС – более 220 млн, то обналичили за миллиард. Период же указан – с начала 2015 по начало 2018-го. И тут 47news видит нюанс.

Самым заметным для бизнеса «ВК сервис» стал 2015 год. Фирма выиграла конкурс «Водоканала Петербурга» на реконструкции канализационных сетей стоимостью 2,5 млрд рублей в нескольких районах города. (Это был предпоследний год, когда Водоканалом руководил бессменный Феликс Кармазинов.) Срок исполнения заключенного договора первоначально был до середины 2017-го, впоследствии он сдвинут на середину 2019 года. По данным сайта госзакупок, в январе 2020 года контракт был расторгнут.

