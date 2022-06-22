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    40 обысков, Голощапов и Водоканал

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    40 обысков, Голощапов и Водоканал. Визит УЭБ в Центр госэксперизы оказался частью большого сюжета

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    Управление экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу 22 июня провело 40 обысков по делу об особо крупном мошенничестве. Заходили в трехэтажные квартиры к сильным мира сего.

    По данным «Фонтанки», утренний визит в Центр государственной экспертизы был лишь одним из многих и далеко не центральным — это учреждение лишь «засиливает» сметную стоимость работ. Всего вошли по 40 адресам в Петербурге и Москве. В частности, в офис Водоканала Санкт-Петербурга, а также в знаковые квартиры.

    Среди них — жилье бывшего соучредителя Русского Афонского общества Константина Голощапова в центре Москвы. Собеседники «Фонтанки» отмечают сильное впечатление от трехуровневых апартаментов.

    Кроме того, посетили квартиру Камила Магеррамова, бывшего владельца компании «Европром», которая входила в число учредителей «ВК Сервис». «Фонтанка» писала, что его уже опрашивали в рамках дела об уклонении от уплаты налогов.

    Наконец, пришли и к бывшему гендиректору Водоканала Евгению Целикову. Из всех троих застали только последнего, поскольку он и так под домашним арестом по другому делу.

    Известные редакции телефоны Голощапова и Магеррамова отказались отключены. В Водоканале подтвердили, что проводились оперативные мероприятия, и подчеркнули, что оказывают следствию содействие.

    По данным «Фонтанки», УЭБ интересуют старые контракты, в которых заказчиками выступали Водоканал и Ленэнерго, а подрядчиком — СК «Нострум». «Фонтанка» уже писала, что Магеррамова на рынке считали ответственным за решение вопросов этой компании, а сам он подтверждал родственные связи с одним из учредителей.

    Что касается Константина Голощапова, то он напрямую не аффилирован с названными компаниями, в данный момент он числится лишь совладельцем ООО «Хлебоприемное предприятие». Однако он являлся одним их самых влиятельных бизнесменов города времен Георгия Полтавченко. Считалось, что Водоканал входит в число его интересов, он был хорошо знаком с бывшим директором предприятия Феликсом Кармазиновым. О его связях с «Нострумом» «Фонтанка» тоже писала.

    СК «Нострум» из традиционных подрядчиков Водоканала и структур Ленэнерго (сейчас Россети Ленэнерго) в 2015-2018 годах. Насколько можно судить, вскоре после смены руководства Водоканала и энергетического блока в Смольном прямых контрактов с ними у «Нострума» уже не было.

    © Фонтанка.Ру

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