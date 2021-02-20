Водопроводчики берутся за провода. Электрический подряд на миллиард разыграли петербургские компании со звучными фамилиями

Фото: Сафрон Голиков/Коммерсантъ

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Поиск истины при анализе крупных закупок привел «Фонтанку» к неожиданному выводу: освоив огромные, но не бесконечные заказы Водоканала, его давние партнеры все больше смещают фокус внимания на еще более лакомый кусок подрядного пирога Петербурга — электроэнергетику. Здесь ожидаются многомиллиардные инвестиции, а отработанные методы получения контрактов работают без сбоев.

ПАО «Россети Ленэнерго» еще осенью объявило конкурс на установку силовых трансформаторов 2х40 МВА на подстанции 110 кВ «Юго-западная-1», стартовая стоимость — чуть больше 1 млрд рублей. Установили и жесткие требования к участникам, позволяющие «претендовать на победу в закупке». Одно из них — представить доказательства того, что у претендента уже было хотя бы два аналогичных контракта на строительство или реконструкцию подстанций такого же напряжения, причем каждый из тех прошлых контрактов по стоимости должен составлять хотя бы 20% от нынешнего, то есть порядка 200 млн.



Такое условие отпугнуло небольших участников петербургского рынка энергоподряда. В итоге участвовали 4 компании, две отсеяли по ходу из-за несоответствия требованиям. В финал вышли «Нострум» с одной стороны, и союз ООО «Консалт проект» и ООО «Профи» — с другой. В начале февраля подписали протокол, выиграла коллективная заявка, но при подсчете итоговых баллов оба соперника по пресловутому критерию «Опыт» получили ноль.



Особенности ФЗ-223, по которому проводят закупки крупные компании, позволяют эффективно отсеивать недобросовестных участников и довольно вариативно выставлять требования к подрядчикам. Вот и сейчас — ноль не значит, что компании не смогли похвастаться никакими достижениями на ниве электроэнергетики.

«Оценка по критерию «Опыт выполнения аналогичных договоров» производится за превышение минимально установленных значений. При подтверждении соответствия минимальным значениям по этому критерию присваивается 0 баллов», — пояснили ПАО «Ленэнерго». Проще говоря, оба участника доказали наличие у них искомых двух контрактов в прошлом, но и только. Это позволило им пройти в игольное ушко второго этапа, но больше чем на ноль претендовать не приходилось. Единица появлялась бы в случае предъявления трех исполненных контрактов, двойка — если контрактов было четыре, и так далее.



«Нострум» — давний боец энергетического подряда, и в теории мог бы рассчитывать на что-то больше нуля. Еще в далеком 2015 году он становился победителем конкурса на прокладку контактных линий между подстанциями 110 кВ «Ниссан» и будущей «Каменкой» с начальной ценой 1,4 миллиарда. Сама ПС «Каменка» стоимостью 2,1 млрд рублей была введена в эксплуатацию лишь летом прошлого года, подрядчиком там также назывался «Нострум». Он же был победителем конкурса на строительство подстанции для теперь уже бывшего Судебного квартала на пр. Добролюбова, пусть и с другими характеристиками.



Примечательно, что и заказ на строительство той самой ПС «Юго-Западная-1» (в пакете с ПС «Юнтоловская», так же на 110 кВ), о которой речь идет в нынешнем февральском конкурсе, еще в 2017 году выиграл опять же «Нострум».

При этом куда более внушительные успехи у компании отмечались на другом фронте развития городской инфраструктуры — «водоканальном». Ранее «Фонтанка» неоднократно писала, что эту сферу относят к сфере влияния одного из самых непубличных, но могущественных предпринимателей — Константина Голощапова. У его супруги общий бизнес с совладельцем «Нострума» Михаилом Ковалевым.

В отличие от «Нострума», «Консалт проект» в доступных независимому взгляду заказах работал исключительно на ниве водоснабжения. Почти все его немногочисленные государственные генподряды от Водоканала. «Победитель данного конкурса в составе своей заявки представил документы о соответствии требованиям документации о закупке, — еще раз заявляет «Россети Ленэнерго» на вопрос об «электрическом» опыте победителя. — Итоговая оценка наибольшей предпочтительности сформирована с учетом данной оценки, оценки обеспеченности материально-техническими и кадровыми ресурсами, а также стоимости заявки участника». Стартовая стоимость сократилась, к слову, миллионов на 14, «Нострум» оказался на 100 тысяч более расточительным.



Не видный со стороны субподряд никто не отменял, но максимальная годовая выручка «Консалт проекта» в скромные 257 млн все-таки заставила поинтересоваться, когда и где компания успела «накачать» опыт для участия в миллиардном конкурсе. Гендиректор компании Сергей Королев в разговоре с журналистами был краток. Выслушав вопрос «Фонтанки», он поблагодарил за него и предложил позвонить позже — после праздников.

Для сравнения стилей связались с «Нострумом». «У нашей компании действительно большой опыт, но вот эти все нюансы для меня необъяснимы», — отреагировал на вопрос «Фонтанки» о причинах проигрыша гендиректор компании Хасан Бергоев. Намерен ли он обжаловать итоги конкурса, в котором его обошла совсем неопытная фирма, Бергоев не сказал, сославшись на занятость: «Я все понимаю, но давайте все же в рабочем порядке».

Вопрос о том, будет ли маститый аутсайдер оспаривать победу более успешного новичка — риторический, подсказывают «Фонтанке» опытные участники подрядного рынка. Сразу два независимых источника вообще удивились вопросу, они были уверены, что «Консалт проект» и «Нострум» — это, по сути, одна и та же фирма, а значит никакого конфликта быть не может в принципе.



Вообще, вспоминается, что эта фигура в точности повторяет розыгрыш контракта на второй этап реконструкции Северной станции аэрации, который в прошлом году проводил Водоканал. Тогда точно так же «Нострум» проиграл мало кому известному «Консалт проекту», который, правда, в компаньоны тогда взял тяжеловеса — компанию СТС.



Внешне связь двух соперников не прослеживается: у них разные директора, разные учредители, адреса и телефоны. Но те, кто разбираются в теме подрядных хитростей, уверенно указывают на связи, которые строятся вокруг семьи Магеррамовых. Ее глава, Орудж Магеррамов, в далеком 2004 году попал в печальную сводку «Фонтанки», и теперь бизнесом активно занимаются его младшие родственники. К примеру, сын Камил Магеррамов в записных книжках участников рынка значится как человек, отвечающий на вопросы о «Ноструме». В разговоре с редакцией он открестился от того, что подробно погружен в дела фирмы, но подтвердил, что связан родственными узами с одним из учредителей компании. С кем — Татьяной Соловьевой или Михаилом Ковалевым — не уточнил.

Парадоксально, но вообще-то корреспондент звонил Камилу Магеррамову, чтобы спросить про его связи с учредителями как раз не «Нострума», а «Консалт проекта». Дело в том, что через ООО «Мега» компанией владеет Алла Слатвинская, а по данным «Фонтанки», эта жительница Рощина 1946 года рождения связана с родственником Камила Магеррамова как минимум через жилплощадь и пользование одним и тем же автомобилем. На вопрос, как так вышло, что он имеет отношение к обеим этим фирмам, Камил Магеррамов ответил: «Это ошибочно. Клевета какая-то».



Напомним, в начале года в городской электроэнергетике произошли кадровые подвижки: Андрей Рюмин пересел из кресла гендиректора «Россети Ленэнерго» в командую рубку «главных» «Россетей». Вскоре после этого он встретился с губернатором Александром Бегловым и сообщил о планах только в текущем году вложить 38 млрд рублей в развитие городских распределительных сетей.

Иван Черных, «Фонтанка.ру»

