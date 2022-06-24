Суд отправил в СИЗО бывшего директора петербургского Центра госэкспертизы

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для экс-главы ГАУ Центр государственной экспертизы Владислава Еремина, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Он останется под арестом до 21 августа.

О решении сообщает 24 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Еремин, который сейчас возглавляет компанию «Петрохолод», вину не признает.

Ранее суд также удовлетворил ходатайство следствия об аресте еще одного фигуранта — бывшего техдиректора СК «Нострум» Вячеслава Гребенникова. Кроме того, под запретом определенных действий оказалась сотрудница компании Александра Егорова.