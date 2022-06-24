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    Суд отправил в СИЗО бывшего директора петербургского Центра госэкспертизы

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    Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для экс-главы ГАУ Центр государственной экспертизы Владислава Еремина, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Он останется под арестом до 21 августа.

    О решении сообщает 24 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Еремин, который сейчас возглавляет компанию «Петрохолод», вину не признает.

    Ранее суд также удовлетворил ходатайство следствия об аресте еще одного фигуранта — бывшего техдиректора СК «Нострум» Вячеслава Гребенникова. Кроме того, под запретом определенных действий оказалась сотрудница компании Александра Егорова.

    В СИЗО также был отправлен бывший глава петербургского Водоканала Евгений Целиков.

    Следствие считает, что перечисленные обвиняемые в составе организованной группы обеспечивали получение контрактов СК «Нострум», изготовление подложных документов о работах, а также закупку кабеля по завышенной цене. Главный фигурант Камил Магеррамов успел уехать в ОАЭ. Подробнее о деле читайте в материале «Фонтанки».

    Управление экономической безопасности ГУ МВД 22 июня провело 40 обысков по делу об особо крупном мошенничестве, связанному со старыми контрактами Водоканала и СПБЭС Процессуально были задержаны четверо. Среди них — бывший директор Водоканала Евгений Целиков, который сейчас находится под домашним арестом по другому делу и в целом после своего увольнения довольно быстро и надолго оказался фигурантом уголовных дел. Еще один из этой четверки — Владислав Еремин, бывший директором Центра государственной экспертизы в 2012–2016 годах, туда также приходили с обыском. «Фонтанка» писала о том, что в 2018 году тот же Куйбышевский районный суд признал Еремина виновным в злоупотреблении полномочиями. Следствие интересуют контрактные отношения заказчиков с СК «Нострум», где руководящие должности в сметном и инженерном отделах занимали соответственно Егорова и Гребенников. Компания связана с одним из наиболее влиятельных предпринимателей Петербурга — Константином Голощаповым, сооcнователем русского Афонского общества и бывшим совладельцем СМП-Банка. Кроме того, оно опосредованно аффилировано еще с одним известным бизнесменом — Камилом Магеррамовым. Обыски прошли и в их квартирах, однако никого из них следствие не нашло.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (1)

    Кнехт
    Придет другой и все будет так-же.
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