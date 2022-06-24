Суд арестовал бывшего гендиректора петербургского Водоканала по делу о мошенничестве

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для Евгения Целикова, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Он останется под арестом до 21 августа.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 24 июня, Целиков вину не признает. Он просил о мере пресечения, не связанной с изоляцией от общества.



Напомним, ранее следствие ходатайствовало об аресте для трех обвиняемых в особо крупном мошенничестве: бывшего гендиректора Водоканала Евгения Целикова, экс-руководителя Центра госэкспертизы Владислава Еремина и бывшего технического директора СК «Нострум» Вячеслава Гребенникова. Для начальника сметного отдела той же компании Александры Егоровой запросили запрет определенных действий. Речь идет о хищениях при исполнении контрактов компанией СК «Нострум», с которой работали Водоканал и СПбЭС. О подоплеке дела подробнее читайте в материале «Фонтанки».