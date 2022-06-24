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    Суд арестовал бывшего гендиректора петербургского Водоканала по делу о мошенничестве

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    1 комментарий

    Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для Евгения Целикова, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Он останется под арестом до 21 августа.

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    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 24 июня, Целиков вину не признает. Он просил о мере пресечения, не связанной с изоляцией от общества.

    Напомним, ранее следствие ходатайствовало об аресте для трех обвиняемых в особо крупном мошенничестве: бывшего гендиректора Водоканала Евгения Целикова, экс-руководителя Центра госэкспертизы Владислава Еремина и бывшего технического директора СК «Нострум» Вячеслава Гребенникова. Для начальника сметного отдела той же компании Александры Егоровой запросили запрет определенных действий. Речь идет о хищениях при исполнении контрактов компанией СК «Нострум», с которой работали Водоканал и СПбЭС. О подоплеке дела подробнее читайте в материале «Фонтанки».

    Управление экономической безопасности ГУ МВД 22 июня провело 40 обысков по делу об особо крупном мошенничестве, связанному со старыми контрактами Водоканала и СПБЭС Процессуально были задержаны четверо. Среди них — бывший директор Водоканала Евгений Целиков, который сейчас находится под домашним арестом по другому делу и в целом после своего увольнения довольно быстро и надолго оказался фигурантом уголовных дел. Еще один из этой четверки — Владислав Еремин, бывший директором Центра государственной экспертизы в 2012–2016 годах, туда также приходили с обыском. «Фонтанка» писала о том, что в 2018 году тот же Куйбышевский районный суд признал Еремина виновным в злоупотреблении полномочиями.

    Следствие интересуют контрактные отношения заказчиков с СК «Нострум», где руководящие должности в сметном и инженерном отделах занимали соответственно Егорова и Гребенников. Компания связана с одним из наиболее влиятельных предпринимателей Петербурга — Константином Голощаповым, сооcнователем русского Афонского общества и бывшим совладельцем СМП-Банка. Кроме того, оно опосредованно аффилировано еще с одним известным бизнесменом — Камилом Магеррамовым. Обыски прошли и в их квартирах, однако никого из них следствие не нашло.

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    Комментарии (1)

    udrionik
    Пока все расчеты на карты принудительно не переведут, это все бессмысленно
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