После обысков задержали каждого третьего. За уже арестованным экс-директором Водоканала пошел его преемник

После серии обысков у сотрудников петербургского Водоканала, о которых накануне сообщила «Фонтанка», стало понятно, сколько специалистов не выйдет на работу в ближайшие дни. В том числе есть понимание, продолжит ли руководить структурой Сергей Волков.



К ночи 13 июля из Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, из здания на Лиговском проспекте, 145, вышли девять сотрудников ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», которых утром 12 июля разбудили оперативники Управления экономической безопасности. В том числе, пусть с плохим настроением, но отсыпаться домой пошел генеральный директор Водоканала Сергей Волков. Чего не скажешь о его предшественнике.



О том, отчего их так потревожили, «Фонтанка» подробно рассказывала. Всего же к следователям были доставлены 13 человек — все они специалисты по условиям подключения застройщиков к сетям Водоканала.



Четверо работников задержаны на двое суток до решения о мере пресечения. Так что получается, после всех этих мероприятий не вышел каждый третий. Среди них — бывший генеральный директор Водоканала (до февраля 2020 года) Александр Данилов и Вячеслав Гольдин — ведущий специалист по подключениям Водоканала.

