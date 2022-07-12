«Петр Великий» спрятался за короной. За что полиция опять трясет Водоканал

Следователи 11 июля уже буднично возбудили уголовное дело по историям, связанным с петербургским Водоканалом, а на следующий день пошли по престижным квартирам. Это еще одна фигурка из бесконечной матрешки, которой оказалась золотая эра предприятия и которую теперь разбирает МВД.



Фото: Михаил Огнев/Фонтанка Поделиться Поделиться





Дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкое последствия). 12 июля полиция постучалась в квартиры десятка сотрудников Водоканала. Среди них нынешний и предыдущий руководители предприятия — Сергей Волков и Александр Данилов соответственно. Если учесть, что Евгений Целиков, которого сменил Данилов, тоже под очередным арестом, династия рисуется мрачная.



Но по новому делу выводы строить пока рано, и в любом случае речь идет не о директорском периоде кого-либо из фигурантов. Просто оба они в прошлом имели отношение к филиалу «Водоснабжение»: Волков был техническим директором и начальником управления инфраструктуры, Данилов — заместителем директора. Правда затем их траектории разошлись: Волков в 2013 покинул Водоканал (как говорят, покинул нехорошо, после неприятного разговора с патриархом предприятия Феликсом Кармазиновым) и 6 лет возглавлял ООО «Антикор». Вернулся в 2019 году; примерно тогда же неизменно работавший в Водоканале Данилов стал директором. В начале 2022 года Волков сменил его в кресле руководителя.



Остальные потревоженные утром — по большей части, специалисты Водоканала по подключениям или сотрудники других отделов. Их фамилии ничего не скажут читателю. Однако следствие, по данным «Фонтанки», с пристрастием исследует деятельность ведущего специалиста Вячеслава Гольдина. Он, кстати, разнообразил географию обысков, так как следователям пришлось наведаться в «Голдинские бани» (есть такие на Салова), чтобы выяснить, не их ли приобрел созвучный специалист на легализованные средства. Также зашли в один из офисов Водоканала на улице Комсомола — там находятся единый расчетный центр и служба приема абонентов. В самом предприятии, которое параллельно готовилось к неслабому ливню от «Зельды», все вопросы переадресовали в следственные органы.



Кроме того, в списке посещенных — сотрудница банка «Открытие» и главный инженер ООО «Балтинвестстрой» Роман Филатов. Компания входит в холдинг РСТИ, принадлежащий семье нынешнего главы комитета по строительству Игоря Креславского (он и сам все еще числится в учредителях, но его доля в доверительном управлении с 2020 года, когда он пришел на госслужбу). Именно «Балтинвестстрой», в частности, был девелопером проектов холдинга ЖК «Кремлевские звезды» на Глухарской и «Утренняя звезда» на Маршала Блюхера». По данным «Фонтанки», в ГСУ на Лиговский проспект повезли всех, кого застали.



Источники «Фонтанки» говорят, что, помимо этого, есть еще 5 аналогичных уголовных дел. Наличие коммерческих застройщиков в сплошь водоканальном отряде они объясняют фабулой. Собеседники издания видят за формулировкой «злоупотребление» подключение новостроек к сетям водоснабжения по заниженной стоимости. Как пример: задача — официально «подключиться» до 2015 года, даже если фактически это произошло позже. Причина в том, что именно тогда радикально изменилась ценовая политика.



До конца 2014 года техприсоединение любой застройщик оплачивал на основании единого тарифа, который устанавливал город и который не менялся к тому времени лет шесть. Он отталкивался от подключаемой мощности. Затем ввели двухставочный тариф, который включал плату и на подключаемую нагрузку, и на протяженность сети. Вторая часть варьировалась в зависимости от диаметра труб, но была понятна и открыта: от 40 мм до 70 мм — значит, 11 тысяч 160 рублей за метр, от 150 мм до 200 мм — значит, 21 тысяча 330 рублей. Все это работает, если нагрузка не превышает 250 кубометров в сутки. А если превышает — плата за подключение рассчитывается индивидуально, исходя из той сметной документации, которую Водоканал принесет для конкретного объекта. В неё включали полную стоимость проектирования и строительства необходимых труб и очистных мощностей. Стоимость формировали на основании укрупнённых сметных расценок Минстроя. То есть, в конечную цифру можно зашить очень много — явно, больше, чем платили раньше по твердому тарифу. Потому любой застройщик, для которого 250 кубометров в сутки — это не вариант, хотел бы оказаться подключенным до 2015 года. А если не оказаться — то хотя бы казаться по документам. Вилка между новыми и старыми ценами — это, по сути, и есть ущерб Водоканалу, который недополучает плату.



Но это, судя по всему, лишь один из механизмов злоупотребления, и его сложно поженить с рабочей биографией Волкова, который все эти рубежи застал на должности директора коммерческой фирмы, а не в Водоканале. По данным «Фонтанки», в конкретном деле, по которому 12 июля прошли обыски, значится сумма ущерба в 172 млн рублей. По версии следствия, роль Вячеслава Гольдина сводилась к тому, чтобы внести недостоверную информацию в базу Водоканала «Центр по работе с абонентами», буквально заменить одну строчку. Значились выданные исходно-разрешительные документы для кафе на Гостилицкой улице, которому и нужен-то был кубометр в сутки. Ловкость рук — и вот уже получается, что разрешение есть не у павильона ИП Кулиев С.Ш. (здесь у него кафе «Корона»), а у жилых домов РСТИ на Заводской улице в Усть-Славянке, которые потребляют больше 800 кубов. Судя по адресу, это ЖК «Петр Великий и Екатерина Великая».



Фото: Скриншот Google Street View Поделиться Поделиться











Другие неустановленные лица, соответственно, изготавливают технические условия и условия подключения, в которых значится эта недостоверная информация об уже выданном застройщику разрешении. Таким образом группа людей принимает положительное решение о подключении не взимая официальную плату с застройщика, которая бы и составила не менее 172 млн рублей — по тому самому индивидуальному тарифу, о котором говорится выше. Правда, опять же, не ясно, о чем спрашивали Волкова: все произошедшее относится где-то к 2016–2017 годам, а он вернулся в Водоканал лишь в 2019-м.



Пока следствие «проверяет на причастность», но контекст ясен: это очередной этап своеобразного аудита того, как была устроена жизнь стратегического предприятия на протяжении многих лет. Тот период принято называть эпохой Кармазинова — даже последние годы перед смертью легендарного директора Водоканала, когда он уже формально не руководил им. Первые обыски в квартирах членов его семьи прошли еще в ноябре 2019 года — через несколько месяцев после кончины самого Феликса Кармазинова. Тогда под ударом оказался его сменщик Евгений Целиков, а дело касалось договоров на поставку электроэнергии.



Топ-менеджмент Водоканала снова поменялся, но возглавлять его продолжали люди из той же эпохи. Продолжила полиция наследием стадиона, к авралу на котором тоже в свое время привлекали Водоканал.



Но самый показательный шаг следствие сделало в конце июня, когда провело 40 обысков в Петербурге и Москве. Дело не в массовости, а в статусе: зашли в квартиру Константина Голощапова, влиятельнейшего бизнесмена, который считался ответственным за петербургскую энергетику, но не ограничивался этим, поучаствовав в создании знакового Русского афонского общества. Его фамилия, по данным «Фонтанки», не значилась ни в каких обвинительных списках, а вот Камил Магеррамов, которого называли близким к Голощапову бизнесменом, в материалах дела встает в полный рост. Как бы то ни было, Россию оба успели покинуть аккурат перед визитом силовиков.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»