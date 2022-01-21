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Бывший директор петербургского Водоканала должен стать советником вице-губернатора

Александр Данилов, который на днях покинул должность гендиректора петербургского Водоканала, предположительно перейдет на место советника вице-губернатора Сергея Дрегваля. Об этом «Фонтанке» 21 января рассказали источники на энергетическом рынке.

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По словам собеседников, концептуально решение принято, но документы еще не подписаны. В аппарате вице-губернатора эту информацию не прокомментировали.

Напомним, новый директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Сергей Волков вступил в должность с 21 января. Александр Данилов возглавлял предприятие с 2019 года.

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Комментарии (2)

Danik
Может хватит чинуш плодить?
Может лопату и на улицу?
В центре прошелся, народ падает.
А тут все увеличивают число начальников и их советников. Будет советовать, как кран в сортире открывать этот водоканальный?
Денеб
У бывшего начальства и чиновников никто не теряется..... Никого не выбрасываем на помойку....Всем можно найти применение...
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