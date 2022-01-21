Бывший директор петербургского Водоканала должен стать советником вице-губернатора

По словам собеседников, концептуально решение принято, но документы еще не подписаны. В аппарате вице-губернатора эту информацию не прокомментировали.



Напомним, новый директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Сергей Волков вступил в должность с 21 января. Александр Данилов возглавлял предприятие с 2019 года.

