И снова стадион. Главный строитель Водоканала генерал Сулима шуршал евро на глазах полиции

Виктор Сулима Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







По данным 47news, 27 января сотрудники экономического отдела полиции зашли с обысками по двум десяткам адресов в Петербурге. В том числе в кабинет 66-летнего главного строителя (это должность) городского Водоканала Виктора Сулимы. Мероприятия шли по возбуждённому накануне уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. В фокусе — госконтракт между городским «Фондом капстроительства и реконструкции» и «Водоканалом Санкт-Петербурга». Предметом договора было завершение строительства входной группы стадиона «Зенит Арена», который тогда еще так не назывался. Заключен еще 4 года назад. Да-да, стадион все живет и в этой ипостаси.

Водоканал привлекали к авральным работам по достройке многострадального спортивного объекта — предприятие бросили на доделывание берегоукрепления. По версии следствия, в качестве аванса на закупку материалов Фонд перечислил Водоканалу 737 млн рублей. Один из договоров поставки шпунта из Стокгольма на сумму 291 млн рублей был заключен с ООО «Фортис». Со стороны Водоканала его подписывал Сулима. Закрывающие документы на поставку были частично переделаны и благополучно приняты тем же Сулимой. Выведенная сумма оценивается в 40 млн рублей. Они утекали через несколько лавок: ООО «Алекс СПб», «КДМ-Холдинг», «Флаймер» и другие. «Фортис» уже фигурировал в контрактах Водоканала. В мае прошлого года был арестован директор и владелец этой компании Ермаков. Также под стражу поместили экс-директора филиала «Транспорт и логистика» Водоканала Андрея Поздеева. Ранее он возглавлял компанию «Проектное агентство». После его перехода в Водоканал дела у фирмы пошли в гору. Обоим вменили мошенничество на контракте весом 129 млн на достройку стадиона. Оба до сих пор в камерах.

В нынешнем уголовном деле диспозиция такая: Водоканал купил у «Фортиса» шпунт и передал его «Проектному агентству» для производства работ по контракту. Роль Сулимы сродни зицпредседателю Фунту. Якобы все понимал, но все подписывал — и договоры, и акты приемки. Имел ли явный корыстный интерес, пока неясно. Есть версия, что в том числе старался за поощрения и сохранение кресла. Если о личности, то он генерал-майор ВМФ в запасе. Служил на берегу в тыловых подразделениях, отвечал за эксплуатацию военных аэродромов (этим и объясняется сочетание сухопутного звания и морского ведомства). Защитил кандидатскую на тему «Развитие конкурсного отбора поставщиков при организации государственных закупок в сфере дорожного хозяйства». Кстати, как рассказали в главке, сегодня на обысках дома в Коломягах изъявил желание собственноручно пересчитать изымаемые деньги, которые доставал из разных мест в доме. В руках шуршали доллары и евро, на столе лежали сабли. Всего же, по курсу, наскреблась пара-тройка миллионов рублей.

Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: скриншот видео / торжества в честь 80-летия морской авиации во Владивостоке / ИА «Приморье24» Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







С 2004 по 2007 год Сулима возглавлял дирекцию транспортного строительства при комблаге Смольного. Позже назначен заместителем главы дирекции КАД. В 2014-м вновь возглавил дирекцию транспортного строительства. Скоро перешел в Водоканал на замдиректора по капстроительству. Активно указывал в прессе на недостатки системы госзакупок и комментировал строительство Охтинского коллектора за 8 млрд рублей. Помимо работы в Водоканале, руководит Ассоциацией предприятий речного сервиса. У супруги — спортивное «Эрикс» занималось развитием теннисных кортов в Приморском районе города. Есть и судоходная компания «Белые ночи», и одноименный ресторан на набережной Лейтенанта Шмидта. С прибыльностью дела так себе. На странице компании во «ВКонтакте» представлен мини-флот из прогулочных кораблей для туристов. В том числе «Генерал».

Поделиться Поделиться







Самый успешный бизнес семьи — это ООО «Флотсервис», что занимается ремонтом судов, оборот в 2020 году — 28,6 млн, чистая прибыль — 14 млн рублей. По данным 47news, Сулиму допросили, и своей роли безропотного подписанта он не отрицал. Задерживать его не стали. Супруга сообщила 47news, что он уже на пути домой. Возможно, его показания нужны для усиления позиции следствия в деле основных фигурантов — Ермакова и Поздеева. Говорят, на сотрудничество они не идут, желают торговаться.



Подробнее о неожиданном повороте в судьбе главного строителя Водоканала — в материале 47news.

Виктор Смирнов, Андрей Карлов,

47news