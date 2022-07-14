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    Бывшего гендиректора петербургского Водоканала арестовали до 11 сентября

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    Выборгский районный суд избрал меру пресечения для Александра Данилова, экс-директора Водоканала Санкт-Петербурга, которого обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Он отправится в СИЗО до 11 сентября.

    Как сообщает 14 июля Объединенная пресс-служба городских судов, Данилову вменяют причинение ущерба предприятию по шести эпизодам: на 150 млн рублей, 300 млн рублей, 100 млн рублей, 120 млн рублей, 50 млн рублей, 172 млн рублей.

    Те же суммы фигурируют в обвинении, которое было предъявлено специалисту Водоканала по подключениям Вячеславу Гольдину. Его также арестовали до 11 сентября. Вкратце: группа сотрудников Водоканала, по версии следствия, вносила недостоверные данные в информационную систему предприятия, меняя получателей разрешительных документов для подключения к сетям водоснабжения с магазинов и кафе на крупных застройщиков.

    Всего уголовных дел шесть. Обыски по ним прошли во вторник, 12 июля. По их итогам были задержаны четверо, включая бывшего гендиректора Водоканала Александра Данилова. Для него и Гольдина следствие просило реального ареста, суд удовлетворил ходатайство. Для двух других сотрудников предприятия — Вебера и Грибулина — просили запрета определенных действий и домашнего ареста соответственно. Суд также пошел навстречу следствию.

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