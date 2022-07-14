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    Суд отправил в СИЗО сотрудника Водоканала Гольдина. Ему вменяют злоупотребление с подключением новостроек к сетям

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    Выборгский районный суд избрал меру пресечения для специалиста петербургского Водоканала Вячеслава Гольдина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Он отправлен под стражу до 11 сентября.

    О постановлении сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 14 июля. В фабуле дела — уже звучавшая схема, согласно которой Гольдин входит в информационную систему ИС ЦРА, где искажает служебную информацию. В данном случае — подменяет сведения о выдаче исходно-разрешительных документов на подключение к сетям — с производственной площадки на Пулковском шоссе на жилой комплекс поблизости (судя по адресу, речь идет о ЖК ЦДС «Московский» застройщика ООО «Городские кварталы»). Затем принимается положительное решение о подключении без взимания официальной платы с абонента — в данном случае не менее 150 млн рублей.

    «Фонтанка» писала, что аналогичных уголовных дел шесть. Объединенная пресс-служба судов также говорит о еще пяти таких же преступлениях. Ущерб по ним составляет 172 млн рублей (подробности здесь), 50 млн (подробности здесь), 300 млн, 100 млн и 120 млн рублей.

    Обыски по уголовным делам прошли во вторник, 12 июля. По их итогам были задержаны четверо, включая бывшего гендиректора Водоканала Александра Данилова. Для него и Гольдина следствие просило реального ареста, для еще двух сотрудников предприятия, Вебера и Грибулина, — запрета определенных действий и домашнего ареста соответственно.

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