Суд избрал меру для одного из задержанных в Водоканале. В фабуле — опять подмена разрешения на подключение к сетям

Выборгский районный суд 14 июля вынес постановление об избрании меры пресечения для Антона Вебера, специалиста петербургского Водоканала по подключению. Ему запретили определенные действия: общаться с лицами по уголовному делу, за исключением следователей, врачей и родственников, а также пользоваться интернетом и телефоном.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в рамках дела о злоупотреблениях Веберу вменяется причинение ущерба Водоканалу в размере 50 млн рублей.
По мнению следствия, не позднее мая 2017 года Вебер с коллегами Гольдиным, Ивановым, Даниловым и Грибулиным вошли в информационную базу предприятия и внесли в нее недостоверные сведения: заменили данные о выдаче разрешительных документов на подключение к сетям водоснабжения с магазина в Тярлево на жилой комплекс в Шушарах (судя по адресу, речь идет о ЖК «UP Квартал Московский» застройщика «ФСК «Лидер Северо-Запад»). В результате было принято решение о подключении дома к инженерным сетям ГУП без взимания с абонента официальной платы за технологическое присоединение — не менее 50 млн рублей.
Этот кейс сюжетно повторяет другой с участием того же Гольдина — только там речь шла о перемене объекта с кафе на ЖК в Усть-Славянке, и ущерб был больше. Всего аналогичных уголовных дел по злоупотреблению шесть, обыски прошли во вторник, 12 июля. По их итогам были задержаны четверо, включая бывшего гендиректора Водоканала Александра Данилова. Для него и Гольдина следствие просит реального ареста, для Грибулина — домашнего.