Суд избрал меру для одного из задержанных в Водоканале. В фабуле — опять подмена разрешения на подключение к сетям

Выборгский районный суд 14 июля вынес постановление об избрании меры пресечения для Антона Вебера, специалиста петербургского Водоканала по подключению. Ему запретили определенные действия: общаться с лицами по уголовному делу, за исключением следователей, врачей и родственников, а также пользоваться интернетом и телефоном.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в рамках дела о злоупотреблениях Веберу вменяется причинение ущерба Водоканалу в размере 50 млн рублей.

