Куда пойти 5 — 7 августа: «Фонтанка SUP», Глеб Самойлов, Горшенев и лилии в Ботаническом

Да здравствуют первые выходные августа! Погода по-настоящему летняя, и тянет к воде, так что не пропускаем целую серию фестивалей с парусами и сапсёрфингом. В полуденные часы можно ловить прохладу в парке Ботанического сада — там как раз началась выставка лилий, а по вечерам посмотреть, что нового предлагают маленькие художественные галереи. В гиде по выходным «Фонтанка» собрала самые интересные события этого уик-энда.



Актуальное

Сапы, вейкборды, парусники

6 — 7 августа, 0+

В первые выходные августа Петербург докажет, что он — точно морская столица. В субботу наше издание проводит любимый фестиваль «Фонтанка SUP» (0+) и приглашает всех желающих поучаствовать в сапборд-карнавале вместе с тысячами горожан (и их домашними питомцами!). Сможем вместе нарядиться в самые фантастические костюмы, проплыть по каналам и посмотреть на город с непривычного ракурса. При желании — попробуем греблю на время и станем гостями первой свадьбы на сапах! Одновременно с праздником «Фонтанки» в Кронштадте стартует фестиваль «Балтийская миля» (6+). Туда стоит отправиться, чтобы полюбоваться последними достижениями техники: флайбордами, мощными водными мотоциклами и вейкбордами. На вечер запланированы выступление Игоря Корнелюка и пиротехническое шоу. Ну а в воскресенье в Петербурге — время парусной регаты «Петровская акватория» и парад речных судов. Полную программу морского уик-энда смотрите в отдельном гиде.



«Живой» зажжёт на трёх сценах

6 — 7 августа, 16+

Одно из главных музыкальных событий этой недели — фестиваль «Живой». Меломанов ждут в «Саду Меншикова» и на концертных площадках «Время N» и «Сердце». В лайн-апе праздника больше пятидесяти артистов, и среди них настоящие звёзды. Выступить планируют «Торба-на-Круче», «Аффинаж», «Копенgаgен», «Площадь Восстания», «Скворцы Степанова». Размах велик, но оно и понятно: в этом году фестиваль отмечает 15-летие.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Диалоги» завершают летний сезон



7 августа, 12:00, 13:30, 15:00, 18+

Последняя летняя сессия публичных разговоров о важном пройдёт в независимом книжном «Подписные издания». Открывающей темой новых «Диалогов» стало «Рождение «Сталкера»: попытка реконструкции». Так называется книга Евгения Цымбала, который работал на картине ассистентом по реквизиту и вторым режиссером, а теперь разложил историю создания шедевра Андрея Тарковского на составляющие и вскрыл «механику» творческого процесса. Детали Цымбал расскажет публике сам. Следующий спикер — композитор и музыковед Настасья Хрущёва. Она расскажет о «метамодерне и музыке вокруг него». Завершающей нотой дня станет разговор филолога Дмитрия Бреслера с поэтом Александром Скиданом «По ту сторону Тулы». Непонятное на первый взгляд название — отсылка к единственному сохранившемуся роману Андрея Николева. Под этим псевдонимом писал филолог-классик Андрей Егунов, благодаря которому русскоязычный читатель познакомился, например, с «Эфиопикой» Гелиодора. На каждый блок «Диалогов» нужна отдельная регистрация. Всё бесплатно. Предусмотрена онлайн-трансляция.



Мир лилий — посреди Ботанического

C 6 до 21 августа, 0+

В Ботаническом саду наступил сезон лилий. Срезы множества видов в павильон «Зелёный домик» на фестиваль поставляют разводчики Светлана Грачёва и Сергей Садов. Для них это многолетнее хобби: редчайшие сорта цветов они выращивают буквально на садовых участках. Каждый год в коллекции появляются новые виды, и владельцы с радостью рассказывают об их особенностях.



Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В музеях

«Коммуникация» проложила мосты

До 27 августа, 18+

Ещё два года назад члены Стокгольмской независимой группы художников Studio 44 и российского объединения «Паразит» договорились сделать совместный проект «Коммуникация». По задумке, каждый участник эксперимента получал словесное описание и иногда эскиз задумки от коллеги-иностранца и воплощал идею так, как понял по столь отрывочным данным. Получившееся должно было стать не только видимым результатом сотворчества порой абсолютно разных людей, но и напоминанием о том, как часто мы неправильно толкуем слова и мысли друг друга. Рефлексируя о происходящем в мире в последние полгода, художники решили, что задумка не только не растеряла актуальности, но, наоборот, приобрела новые смыслы. До конца августа в Швеции смотрят на проекты российских авторов, а в галерее «Борей» «по обмену» выставляются иностранцы.



Lunapark погружает в мир вариаций

До 23 октября, 6+

В Шереметевском дворце открывается Lunapark — не комплекс со старыми аттракционами, а выставочно-театральный проект, где каждый элемент — художественное высказывание. Для него были специально собраны вместе кинетические объекты Владимира Мартиросова, известного благодаря театральным работам, инсталляции Сергея Деникина, который выстраивает миры и «сетевые» пространства с разветвлением «альвеол» на картинах и в мини-фильмах, и сюрреализм соавтора «Поп-Механики» Сергея Чернова. Центральный «аттракцион» Лунапарка — одноименная лирическая постановка швейцарца Даниэле Финци Паски, которую петербуржцы ранее уже могли посмотреть в Люмьер-холле. Адаптированный к пространству дворца спектакль показывают по расписанию.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Из музея — в мекку граффитчиков

6 и 7 августа, 0+

Всего на два дня Музей железных дорог станет местом притяжения петербургских стрит-артистов и мастеров граффити. Во время фестиваля «#ДвижениеРазрешаю» художники создадут несколько больших работ на территории рядом с Балтийским вокзалом. Каждый рисунок — вид на город из окна поезда. В программу праздника попали и спортивные события, и образовательные лекции. Особенно заманчивыми кажутся выступления исследователя стрит-арта Николая Стекольникова и художника Владимира Абиха. Последнего много обсуждают среди «своих»: на улицах, в контексте искусства, максимально далёкого от какого бы то ни было канона, — что, впрочем, не мешает автору выставлять свои голограммы даже в Русском музее.

На сцене

«Выкрутасы» теперь «под небом»

5 августа, 10:00, 12+

В амфитеатре «Под небом», что позади ДК Кирова, — разнообразие «Выкрутасов». Иммерсивное шоу с таким названием в пятницу показывают актёры Театра «Имени которого нельзя называть». Представление представляет собой цепочку пантомим и скетчей. Все зрители становятся его соавторами: выкрикнутое кем-нибудь слово может поменять ход действия.



Модные старик и рыбка — оммаж Пушкину

7 августа, 12:00, 6+

Режиссёр Наталья Сергеева обратилась к «Сказке о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина и решила не просто пересказать знакомую историю максимально понятным детям языком, но вписать в сюжетную канву современную музыку, шутки и популярные видео. Результат эксперимента постановщик и команда представят на спектакле для всей семьи на площадке театра «Легенда».

Одиссей в цирке проложит путь в океанах

6 августа, 13:00, 17:00, и 7 августа, 13:00, 0+

В цирке на Фонтанке продолжают показывать главную новинку сезона — водное шоу «Одиссея». Ученица Романа Виктюка, режиссёр Виктория Коновалова. представила новое прочтение эпоса Гомера. В пространстве манежа-бассейна герой встречается с многочисленными животными и божествами и преследует лишь одну цель. Ему нужно найти таинственную амфору, которая покоится на дне. Особенность представления в том, что значительная часть его — опера. Партии главного героя исполняет лауреат международных вокальных конкурсов Алексей Коновалов. Шоу идет в Петербурге последний месяц.

Послушать музыку

«Космонавт» запустит ностальгию

5 августа, 20:00, 16+

«Космонавт» принимает у себя Валерия Сюткина и Рок-н-Ролл Бэнд. Главный интеллигент российского шоу-бизнеса, как называют экс-солиста группы «Браво» организаторы его выступления, исполнит в Петербурге «знакомые песни, увлекающие в беззаботное время». Обязательно будет и по-летнему воздушный джаз.



«Суть музыки» откроется в редкостях

До 6 августа, 12+

На Новой сцене Александринского театра в этот уик-энд проходит микрофестиваль «Суть музыки». За несколько дней там прозвучат вещи почти что забытые. На пятницу запланированы хоровой вечер и программа «Beauty as a shelter». Артисты «Консорта Gamajun» — камерного хора под руководством Веры Сласной — исполнят вокальные произведения Михаила Глинки, Бенджамина Бриттена, Хильдегарды фон Бинген, Хьюго Дистлера, Георгия Свиридова, Эллиота Картера, объединенные темой эскапизма. На следующий день пианист Риад Маммадов — музыкант, работавший вместе с Теодором Курентзисом и владеющий жанром джаз-мугам, «азербайджанским джазом», во многом основанном на поэзии, — представит сольную программу «Скрябин, джаз и мугам». В ней собраны фортепианные пьесы Скрябина, Шопена, Дебюсси, Маммадова, вальсы Чайковского и народные произведения.



Варвара Визбор влюбит в летний вечер

6 августа, 19:00, 16+

Пример максимального расслабления во дворе Гостинки подаст певица Варвара Визбор. Самое время наслаждаться августом и отличной погодой под музыкальные переплетения урбанистического фолка, авторской песни, джаза, рока и электроники.



Фото: Варвара Визбор Поделиться Поделиться





Глеб Самойлов приглашает на праздник

6 августа, 20:00, 12+

Экс-фронтмен «Агаты Кристи» Глеб Самойлов собрался праздновать свой день рождения вместе с петербургской публикой. В «A2» приезжает с коллективом The Matrixx, чтобы устроить настоящую рок-вечеринку.

День рождения Горшка — с размахом

7 августа, 20:00, 16+

Ну а в день рождения лидера «Короля и Шута» Михаила Горшенёва Петербург вспомнит о нём сразу на двух памятных больших концертах. На сцену «Космонавта» выйдет друг, коллега и брат музыканта Алексей Горшенёв и исполнит главные песни «КиШа». На концертах своего собственного проекта Горшенёв-рокер оперирует далеко не всем классическим наследием, поэтому новая специальная программа, вероятно, удивит многих



Одновременно хиты «Короля и Шута» заиграют на сцене клубной площадки «А2». В организации этого праздника также помогали люди, которые играли с Михаилом годами.



На экранах

Судьбы людей — через «Окно в Европу»

До 11 августа, 6+

В Выборге проходит тридцатый фестиваль «Окно в Европу». Смотр — один из главных не только в регионе, но и в целом в стране. В этом году именно тут пройдёт премьера нового фильма обладательницы нескольких «Ник» и «Золотых орлов» Авдотьи Смирновой «Плотник». Это картина о мужчине, который должен спасти своего тяжелобольного сына. Ну а фильмом закрытия фестиваля станет «Время года зима» Светланы Устиновой, которую лучше знают как актрису («Триггер», «Хардкор»). Главную героиню её ленты — женщину, у которой пропадает мать, — играет Юлия Снигирь.

«Уховёртка» — концентрация умозрительного

С 4 августа, 16+

До отечественных кинотеатров добралась, пожалуй, одна из самых странных картин года. Режиссер Люсиль Хадзихалилович — жена скандального Гаспара Ноэ и автор сценария его «Входа в пустоту» — сняла фильм «Уховёртка». Он — про девочку с ледяными зубами, которые каждый день тают. За ребёнком обязан присматривать некий мужчина по имени Альберт.



Фото: paradisegroup.ru/ Поделиться Поделиться





Огры и темнота — новый ужас

С 4 августа, 16+

Любителям страшных сказок на этой неделе стоит не пропустить ленту режиссёра Арно Малерба «Бойся темноты». Ужас на маленькую деревню тут наводят не потусторонние силы, а «классический» огр — персонаж в последние годы в массовой культуре не так часто встречающийся. Столкнуться с ним предстоит героине французской актрисы Анни Жирардо.

«Убойный монтаж» — от страха к комедии

С 4 августа, 18+

Тем временем Мишель Хазанавичус, чей фильм открывал Каннский кинофестиваль, знатно веселится над киноклише в новом комедийном ужастике «Убойный монтаж». За основу сюжета он взял японское малобюджетное кино «Зомби одним планом», в котором актёры и режиссёрская команда решают снять фильм про зомби, но неожиданно сталкиваются с реальным древним проклятием.



Автор: vk.com/nashekino_film

Зарубежный балет — в кино



7 августа, 14:00, 12+

Показ киноверсии балета «Сон в летнюю ночь» Джона Ноймайера на «Ленфильме» — это редкий шанс увидеть работу прославленного балетмейстера. Постановщик славится тем, что виртуозно создаёт на сцене густонаселённые миры, где находится место и классике, и модерну, а платья со шлейфом прекрасно смотрятся, допустим, рядом с металлизированными трико. Комедию Шекспира он специально адаптировал для своей любимой — гамбургской — труппы.

