Все на вёсла! Гид по фестивалю «Столица водного туризма. Петровская акватория»

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В первые выходные августа Петербург «расправит жабры» и покажет, кто здесь морская столица. Фестиваль «Столица водного туризма. Петровская акватория» под эгидой комитета по туризму на протяжении двух дней будет впечатлять горожан яркими шоу и вдохновлять на приобщение к водным видам спорта. Рассказываем, какие части программы нельзя пропустить ни в коем случае и как туда попасть.

«Фонтанка SUP»

Первое — и главное (вы же читаете «Фонтанку»!): 6 августа в городе пройдет наш любимый карнавал «Фонтанка SUP» (0+), организованный нашим изданием. А значит, как и каждый год (в течение последних семи лет), тысячи радостных людей в ярких костюмах прохладным утром у Марсова поля будут запрыгивать на свои украшенные доски. Немного потанцуют на воде. А потом будут гнаться по Фонтанке и каналу Грибоедова, щеголять остроумными образами, ронять и поднимать друг друга из воды, уединяться у берегов, перевозить домашних питомцев всех размеров и расцветок... и вновь танцевать!

В этом году фестиваль уже побил все рекорды по числу зарегистрированных участников (свыше 5 000 ! регистрация завершается 3 августа), и впервые зрители смогут увидеть настоящую свадьбу на сапах. Если вы из тех, кто плывет, вы уже знаете: спуск на воду — после 9 утра. А если только хотите посмотреть и пофотографировать, то в 10 состоится торжественное открытие фестиваля с танцевальным флешмобом, а в 10:20 доски с райдерами рванут под 1-й Инженерный мост и мимо «Чижика-Пыжика», чтобы успеть до 13:00 вернуться, совершив круг, в стартовый городок.



Если хотите добавить в свой день женской красоты — в 14:00 на сцене пройдет представление и дефиле конкурсанток «Мисс SUP». А в 14:30 — награждение победителей конкурсов костюмов.

Впрочем, участники массового заплыва на сапах будут утром 6 июля не первыми: еще до них, в 9:00, стартуют участники скоростной гонки «Фонтанка CUP» — для тех, кому мало просто грести в свое удовольствие, а нужно быть первым! Эти спортивные ребята пройдут 7 500 метров по воде и пересекут 25 мостов, чтобы получить призы от партнеров кубка и денежные подарки. Лучший в категории «профи» получит 20 тысяч рублей, в категории «любители» — 10 тысяч.



Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Балтийская миля — 2022»

Еще одно водное событие, которое пройдет 6 августа, но уже в Кронштадте, — это первый фестиваль скорости на открытой воде «Балтийская миля» (6+). События этого фестиваля будут поделены между двумя площадками.

Первая — развлекательная — будет работать на форте Константин. Там с 10:00 до 22:00 зрителей ждут основные скоростные заезды на дистанции «Балтийская миля» (10:00–17:00), а также соревнования вейкбордистов (10:00–16:00), мотофристайл (13:30, 16:15, 18:45), заплыв на шутейных транспортных средствах (14:15, 15:15, 17:00), показательные выступления на флайбордах (15:45), экспозиция авто- и мототехники, концерты артистов, включая Игоря Корнелюка (21:20), и пиротехническое водное шоу (21:55). На форт каждые полчаса с 10:00 до 23:00 будут ходить шаттлы из Кронштадта от остановки «Кронштадтское шоссе, 38».



Вторая площадка фестиваля — Якорная площадь в Кронштадте: оттуда в 14:00 стартуют участники велоквеста «Тайны Кронштадта» (им надо прибыть на место к 12:00 и получить задания). Кстати, велосипед можно бесплатно взять напрокат прямо на месте, предварительно зарегистрировавшись в приложении SmartBike. Регистрация на квест — на сайте.

Там же, на Якорной площади, проходит мастер-класс по зумбе (15:00), концерт этноколлектива из Бурятии (16:00) и велопарад «Тельняшка райд» (18:00).

Полная программа фестиваля — на его сайте.



Парусные регаты

Утром 7 августа, даже если встали поздно, направляйтесь к Петропавловской крепости. Там в акватории Невы с 10:00 до 14:30 будет проводиться парусная регата «Петровская акватория». В ней примут участие 30 парусных яхт класса «Оптимист», управлять которыми будут юные ученики яхтенных школ Петербурга.

А по ее окончании на том же месте, с 14:30 до 18:00, зрителей ждут на «Туристской регате». В ней принимают участие всего 4 яхты — быстроходные парусно-гребные лодки «Капитанская гичка» длиной 12 метров, с 10 распашными вёслами и 3 парусами. Организаторы напоминают: такие лодки широко использовали до начала XX века на военных кораблях во флотах России. Участников планируется 40, они покажут парусно-гребное многоборье, гонки «Человек за бортом» и «Передача груза на берег».



Фото: visit-petersburg.ru Поделиться Поделиться





Парад речных судов

Если набережная Невы мимо ваших маршрутов выходного дня, но вы будете в центре города, обратите внимание на воды Фонтанки, Крюкова канала и Мойки. Там с 12:00 до 14:00 будет проходить парад речных судов. Украшенные флагами теплоходы класса «Фонтанка» и «Мойка» пройдут по центру города с музыкой, развлекая туристов.



Концерт у Петропавловской крепости

Красивым завершением вечера может стать концерт «Джаз на воде», что запланирован на пляже Петропавловской крепости. Музыка будет звучать с 19:00 до 22:00, на сцену выйдут «Чижик-Джаз-Квартет», Квартет Андрея Кондакова и Эми Питерс, Easy Winners, Mussorgsky Jazz Orchestra и Анастасия Лютова.

Шоу яхт, Гидроцирк и фейерверк

Ну а последними мероприятиями фестиваля «Петровская акватория» станут шоу яхт «Балет на воде» и Гидроцирк (6+) — водное экстремальное шоу в акватории Невы. Балет начнется в 22:00 — парусники класса Farr 30 исполнят танцевальные па с подсвеченными парусами. А примерно через полчаса под музыкальный сет от резидента «Radio Record» DJ Baldos лучшие райдеры сборной России и трёхкратный чемпион мира Суксан Тонгтай (Таиланд) устроят водное шоу на гидрофлае.



После этого вечер завершит фейерверк под специально написанную музыкальную композицию в исполнении оркестра «Фонограф» под управлением народного артиста России Сергея Жилина.



Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ограничения движения

Основные ограничения коснутся тех, кто перемещается по воде, а не по дорогам: естественно, на время САП-гонки и САП-карнавала будет закрыта для катеров и речных трамвайчиков акватория по всему маршруту мероприятия 6 июля с 8 утра до 14:00. А 7 июля почти по тому же маршруту (но обратно — не по каналу Грибоедова, а по Мойке) будут перекрытия воды из-за парада речных судов (для тех, кто в нем не участвует).

Но и автолюбителям чуть-чуть достанется. С 22:00 4 августа до 08:00 7 августа будет перекрыто движение в обе стороны по набережной Мойки на участке от 2-го Садового моста до 1-го Садового моста. И все сутки 6 августа будет перекрыто движение вдоль до № 7 по Марсову полю.

Вход на события фестиваля свободный.

