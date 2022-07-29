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    «Бойся темноты»: в кино выходит бельгийский фильм ужасов про людоеда в глухой деревушке

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    4 августа на экранах — франко-бельгийский фильм режиссёра Арно Малерба «Бойся темноты», который в оригинале называется просто Ogre, то есть огр, великан-людоед (вроде того, с которым враждовал Кот в сапогах).

    Дело происходит в далёкой деревушке, где бесследно пропал ребёнок. Об этом узнаёт молодая учительница, которая вместе с сыном приехала, на свою беду, работать в деревеньку. Конечно, прилагается всё, что положено в таких случаях: подозрительно дружелюбные (или, наоборот, недружелюбные) поселяне, странно ведущие себя собаки и другие животные, старые полузаброшенные дома со скрипящими половицами, ночные видения и тому подобные приметы загородного отдыха.

    Сам режиссёр Малерб (для которого это второй полный метр в карьере) так и объяснил свой выбор: именно образ сельской местности, в которой время словно бы замерло полвека назад, вдохновил его на это кино. К тому же ему стало обидно за огров, которых кинематограф подзабыл, отдавая предпочтение традиционным ведьмам, оборотням да вампирам.

    Несмотря на традиционные сюжетные ходы, картина способна произвести впечатление: нагнетаемый ужас тут хорошо уравновешивается идиллическими видами французской глубинки. Об успешном эксперименте свидетельствует успех у критики: картина получила — ни много ни мало — Гран-при на французском кинофестивале Gerardmer Film Festival в номинации «Лучший фильм».

    Федор Дубшан

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