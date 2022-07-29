«Бойся темноты»: в кино выходит бельгийский фильм ужасов про людоеда в глухой деревушке

4 августа на экранах — франко-бельгийский фильм режиссёра Арно Малерба «Бойся темноты», который в оригинале называется просто Ogre, то есть огр, великан-людоед (вроде того, с которым враждовал Кот в сапогах).



Дело происходит в далёкой деревушке, где бесследно пропал ребёнок. Об этом узнаёт молодая учительница, которая вместе с сыном приехала, на свою беду, работать в деревеньку. Конечно, прилагается всё, что положено в таких случаях: подозрительно дружелюбные (или, наоборот, недружелюбные) поселяне, странно ведущие себя собаки и другие животные, старые полузаброшенные дома со скрипящими половицами, ночные видения и тому подобные приметы загородного отдыха.

