Шукшин в Африке и последний день Янки: что можно будет разглядеть в «Окно в Европу»

кадр из фильма «МИТТЕЛЬМАРШ» Фото: /oknofest.com/ Поделиться Поделиться





С 5 по 11 августа в Выборге пройдет юбилейный, тридцатый фестиваль «Окно в Европу». Основные показы состоятся на главной площадке фестиваля — в кинотеатре «Выборг-Палас». Часть киносеансов, как обычно, можно посетить бесплатно: например, фильмы конкурсов анимационного и неигрового кино, а также фильмы ретроспективы фестиваля «30 лет за три сеанса», которые будут показывать в Центральной городской библиотеке Алвара Аалто; там же будут проходить и все встречи и мастер-классы, подготовленные к смотру. Подробности и расписание смотрите на сайте фестиваля.



Откроется «Окно в Европу» документальной картиной председателя жюри основного конкурса фестиваля, екатеринбургского режиссера Алексея Федорченко: «Монета страны Малави». Это, по его собственному определению, «комедия-реквием», в которой собраны грустные и смешные истории о Шукшине; мифы, отчасти созданные им самим, которые до сих пор помнят на родине режиссера, в Алтайском крае. И не только там: оказывается, к 80-летнему юбилею Василия Макаровича монетный двор Германии отчеканил памятную монету, которая была эмитирована в африканском государстве Малави (где Шукшин, естественно, никогда не бывал) — отсюда и название фильма.



кадр из фильма «Монета страны Малави» Фото: oknofest.com Поделиться Поделиться





Показы игрового кино откроются премьерой фильма Александра Зачиняева «У самого Белого моря» — о воспитаннике детского дома Сане, чей отец утонул в Белом море и с чьей смертью мальчик пытается примириться.



Среди других картин, на которые стоит обратить внимание, — «На тебе сошёлся клином белый свет», в котором рассказывается о последних сутках жизни звезды сибирского рок-андеграунда Янки Дягилевой. Это режиссёрский дебют Игоря Поплаухина. Саму Янку играет актриса Кира Пиевская.



На фестивале состоится и премьера очередного фильма Авдотьи Смирновой «Плотник». В центре внимания — простая и дружная семья Осиповых, в которую приходит беда: болезнь сына. Все на своих плечах должен будет вынести отец, местный плотник.

«Далекие близкие» Ивана Соснина — роуд-муви о путешествии через всю Россию обычного учителя географии и его сына, во время которого они попробуют сблизиться. Сына Мишу играет звезда «Лета» и «Кислоты» Филипп Авдеев, а отца — актер Евгений Сытый; для недавно ушедшего актера, игравшего у Хлебникова, Сигарева, Прошкина, эта роль стала одной из последних.



кадр из фильма «Далекие близкие» Фото: oknofest.com Поделиться Поделиться





В программе нашлось место и фантастике. «Календарь ма(й)я» — подростковое фэнтези режиссера Виктории Фанасютиной о путешествиях во времени и попытке изменить прошлое, а главное — жизнь своей семьи.

кадр из фильма «Календарь ма(й)я» Фото: oknofest.com Поделиться Поделиться





Нельзя не отметить и криминальную драму Ирины Обидовой «1000 дешевых зажигалок», премьера которой также состоится в Выборге. Это история семнадцатилетнего бунтаря Артёма, который соревнуется с бывшим другом Костей за право прослыть главным хулиганом в списке руководства колледжа. Чтобы быть услышанным хотя бы так, ему придется заплатить слишком большую цену. В широкий прокат лента выйдет только 13 октября.



кадр из фильма «1000 дешевых зажигалок» Поделиться Поделиться





Фильмом закрытия фестиваля станет «Время года зима» Светланы Устиновой, которую мы больше знаем как актрису («Триггер», «Хардкор»); кстати, сценарий к картине писал все тот же Игорь Поплаухин. Тут главной героине, Кате, которую играет Юлия Снигирь, придется искать пропавшую из аэропорта маму и разбираться в причинах ее исчезновения — в ее роли Евгения Добровольская.



кадр из фильма «Время года зима» Фото: /oknofest.com/ Поделиться Поделиться





16+ Федор Дубшан

