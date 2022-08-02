Шукшин в Африке и последний день Янки: что можно будет разглядеть в «Окно в Европу»

С 5 по 11 августа в Выборге пройдет юбилейный, тридцатый фестиваль «Окно в Европу». Основные показы состоятся на главной площадке фестиваля — в кинотеатре «Выборг-Палас». Часть киносеансов, как обычно, можно посетить бесплатно: например, фильмы конкурсов анимационного и неигрового кино, а также фильмы ретроспективы фестиваля «30 лет за три сеанса», которые будут показывать в Центральной городской библиотеке Алвара Аалто; там же будут проходить и все встречи и мастер-классы, подготовленные к смотру. Подробности и расписание смотрите на сайте фестиваля.
Откроется «Окно в Европу» документальной картиной председателя жюри основного конкурса фестиваля, екатеринбургского режиссера Алексея Федорченко: «Монета страны Малави». Это, по его собственному определению, «комедия-реквием», в которой собраны грустные и смешные истории о Шукшине; мифы, отчасти созданные им самим, которые до сих пор помнят на родине режиссера, в Алтайском крае. И не только там: оказывается, к 80-летнему юбилею Василия Макаровича монетный двор Германии отчеканил памятную монету, которая была эмитирована в африканском государстве Малави (где Шукшин, естественно, никогда не бывал) — отсюда и название фильма.
Показы игрового кино откроются премьерой фильма Александра Зачиняева «У самого Белого моря» — о воспитаннике детского дома Сане, чей отец утонул в Белом море и с чьей смертью мальчик пытается примириться.
Среди других картин, на которые стоит обратить внимание, — «На тебе сошёлся клином белый свет», в котором рассказывается о последних сутках жизни звезды сибирского рок-андеграунда Янки Дягилевой. Это режиссёрский дебют Игоря Поплаухина. Саму Янку играет актриса Кира Пиевская.
На фестивале состоится и премьера очередного фильма Авдотьи Смирновой «Плотник». В центре внимания — простая и дружная семья Осиповых, в которую приходит беда: болезнь сына. Все на своих плечах должен будет вынести отец, местный плотник.
«Далекие близкие» Ивана Соснина — роуд-муви о путешествии через всю Россию обычного учителя географии и его сына, во время которого они попробуют сблизиться. Сына Мишу играет звезда «Лета» и «Кислоты» Филипп Авдеев, а отца — актер Евгений Сытый; для недавно ушедшего актера, игравшего у Хлебникова, Сигарева, Прошкина, эта роль стала одной из последних.
В программе нашлось место и фантастике. «Календарь ма(й)я» — подростковое фэнтези режиссера Виктории Фанасютиной о путешествиях во времени и попытке изменить прошлое, а главное — жизнь своей семьи.
Нельзя не отметить и криминальную драму Ирины Обидовой «1000 дешевых зажигалок», премьера которой также состоится в Выборге. Это история семнадцатилетнего бунтаря Артёма, который соревнуется с бывшим другом Костей за право прослыть главным хулиганом в списке руководства колледжа. Чтобы быть услышанным хотя бы так, ему придется заплатить слишком большую цену. В широкий прокат лента выйдет только 13 октября.
Фильмом закрытия фестиваля станет «Время года зима» Светланы Устиновой, которую мы больше знаем как актрису («Триггер», «Хардкор»); кстати, сценарий к картине писал все тот же Игорь Поплаухин. Тут главной героине, Кате, которую играет Юлия Снигирь, придется искать пропавшую из аэропорта маму и разбираться в причинах ее исчезновения — в ее роли Евгения Добровольская.
16+
Федор Дубшан