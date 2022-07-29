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    Zero People, «Аффинаж», «Торба-на-Круче» и другие — фестиваль «Живой!» с размахом отметит 15-летие в Петербурге

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    Фото: предоставлено организаторами
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    Фестиваль «Живой!» для многих меломанов уже стал традиционным и обязательным к посещению мероприятием. В этом году «Живому!» исполняется 15 лет, и красивую дату организаторы намерены отметить с размахом — фестиваль впервые пройдет на трех площадках. Петербуржцев ждут 6–7 августа в «Саду Меншикова» и на концертных площадках «Время N» и «Сердце» на Васильевском острове.

    В разные годы на сцену «Живого!» выходили Noize MC, Anacondaz, Дельфин, Stigmata, группа «Слот» и многие другие известные музыканты. В этом году лайн-ап не хуже: в качестве хедлайнеров заявлены молодые звезды поп-панка «Шары», сайд-проект музыкантов Animal ДжаZ — группа Zero People, отлично знакомые петербуржцам рокеры «Аффинаж» и лиричная «Торба-на-Круче», постоянный участник фестиваля группа «КОПЕНGAGЕН» и другие.

    Компанию им составят множество молодых артистов, например бард Гребенщик, певица TERELYA, петербургские рокеры «Постоянные» и т.д. Всего за 2 дня фестиваля на трех его сценах выступят около 50 артистов.

    Расписание и другие подробности можно узнать на сайте и в соцсетях мероприятия.

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    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: предоставлено организаторами

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