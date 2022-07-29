Zero People, «Аффинаж», «Торба-на-Круче» и другие — фестиваль «Живой!» с размахом отметит 15-летие в Петербурге

Фестиваль «Живой!» для многих меломанов уже стал традиционным и обязательным к посещению мероприятием. В этом году «Живому!» исполняется 15 лет, и красивую дату организаторы намерены отметить с размахом — фестиваль впервые пройдет на трех площадках. Петербуржцев ждут 6–7 августа в «Саду Меншикова» и на концертных площадках «Время N» и «Сердце» на Васильевском острове.



В разные годы на сцену «Живого!» выходили Noize MC, Anacondaz, Дельфин, Stigmata, группа «Слот» и многие другие известные музыканты. В этом году лайн-ап не хуже: в качестве хедлайнеров заявлены молодые звезды поп-панка «Шары», сайд-проект музыкантов Animal ДжаZ — группа Zero People, отлично знакомые петербуржцам рокеры «Аффинаж» и лиричная «Торба-на-Круче», постоянный участник фестиваля группа «КОПЕНGAGЕН» и другие.

