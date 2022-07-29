На больших экранах покажут «Уховёртку» — загадочный артхаус о девочке с ледяными зубами

4 августа на экраны выходит самый, наверное, странный фильм этого лета — «Уховёртка». Режиссер Люсиль Хадзихалилович — супруга знаменитого Гаспара Ноэ и автор сценария его «Входа в пустоту». Дочь эмигрантов из Боснии, родилась в Лионе, до 17 лет жила в Марокко, а этот фильм сняла в Великобритании. Эта смесь культур как будто отразилась в «Уховёртке», действие которой происходит непонятно где: то ли в кафкианской реальности, то ли в пространстве модной сегодня «странной фантастики». Снято кино по книге британца Брайана Кэтлинга, которая, к несчастью, не переведена на русский.

По сюжету некий мужчина по имени Альберт должен присматривать за странной девочкой по имени Мия. Её зубы сделаны изо льда. Обычно Мия всегда находится дома, но внезапно наниматель Альберта велит увезти девочку из города. Что произойдёт дальше в этом сумрачном фильме с заунывной музыкой — сложно было бы сказать даже Гаспару Ноэ.

Впервые «Уховёртку» с успехом показали на прошлом кинофестивале в Торонто; она посетила и Сан-Себастьян, Лондонский фестиваль BFI и другие.



Главные роли в фильме исполнили известные актёры — Альберта играет Пол Хилтон, которого мы видели в сериале «Корона» и в недавней «Леди Макбет». Его партнер по экрану — молодая звезда Алекс Лоутер, прославившийся игрой в сериалах «Конец ***ного мира», «Черное зеркало» и таких фильмах как «Прощай, Кристофер Робин» и «Последняя дуэль». Также в фильме занята актриса Ромола Гарай, двукратная номинантка на «Золотой глобус», сыгравшая в «Суфражистке» и «В душе я танцую».

