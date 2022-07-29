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    В прокате — комедия Мишеля Хазанавичуса про схватку зомби и киношников

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    Фото: кадр из фильма
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    Режиссёр Хазанавичус памятен больше всего по своей оскароносной немой комедии «Артист» или по забавному «Агенту 117»; более рафинированные шутки он оставил для своего «Молодого Годара» о кумире французского кино. Сейчас Хазанавичус вновь обратился к более доступному юмору — но всё ещё смеётся над кинематографистами в своей новой комедии «Убойный монтаж», которая выходит на экраны 4 августа.

    В оригинале, конечно, фильм называется иначе: «Coupe», что можно перевести и как «Снято!» и как «Отрезано!». Для такого каламбура есть свои причины. По сюжету, малоизвестный режиссёр со своей съемочной группой забирается в «заброшку», чтоб снять там малобюджетное кино про зомби. Всё идёт не очень, поскольку (помимо очевидных проблем нехватки денег и капризных артистов) внезапно срабатывает древнее проклятие, и на киношников начинают бросаться уже взаправдашние ожившие мертвецы. Зато какой материал можно отснять!.. Фильм и похож на документалку, отсылая к популярному некогда жанру «найденная пленка». За основу взяли японское малобюджетное кино «Зомби одним планом» с похожим сюжетом.

    С ресурсами и возможностями у Хазанавичуса, конечно, получше, чем у его незадачливого коллеги из фильма. Так, музыку к фильму написал знаменитый Александр Деспла, лауреат двух «Оскаров» за сопровождение к фильмам «Отель «Гранд Будапешт» и «Форма воды» и автор множества других саундтреков.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

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