Музыканты группы «Король и Шут» отметят день рождения Михаила Горшенева традиционным концертом

С наступлением августа Петербург ждет вторая часть концертов памяти Михаила Горшенева — лидера группы «Король и Шут», умершего в 2013 году. Музыканта вспомнят двумя концертами — «Песни брата» сыграет брат Горшка Алексей (на это выступление уже объявлен солдат), а 7 августа группа «Северный флот» ждет поклонников в клубе «А2» (12+).
Музыканты КиШа вскоре после смерти Михаила Горшенева объявили, что продолжат играть вместе под новым названием «Северный флот» — так называется одна из любимых песен коллектива. Место вокалиста занял Александр Леонтьев — гитарист и бэк-вокалист в «Король и Шут», а ныне — лидер собственной группы. Он и исполнит все знакомые поклонникам песни, начиная от «Мертвого анархиста» и заканчивая «Марионетками» и «Паникой в селе». Подпевать, как и в предыдущие годы, будет весь зал.
Концерты памяти Михаила Горшенева — это гораздо больше, чем просто концерты, это некая традиция или даже скорее машина времени: можно на пару часов вернуться в прошлое и представить, что роковой для всех поклонников КиШа 2013-й не наступал и Горшок все ещё здесь, на сцене. Да и никто не сыграет песни «Короля и Шута» лучше тех, кто участвовал в их создании!
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»