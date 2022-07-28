В Шереметевском дворце откроется LUNAPARK

Проект LUNAPARK — игровой, иллюзорный, междисциплинарный. Его идея, как сообщают кураторы, — показать жизнь как непрерывное переживание эмоций. Вам предложат созданные разными художниками «миры» — ностальгические, чувственные, трогательные, наивные. На выставке будут кинетические объекты Владимира Мартиросова, который работает в основном с московскими театрами, инсталляции Сергея Деникина, сюрреалистические пространства соавтора «Поп-Механики» Сергея Чернова.

Также частью проекта станет лирический монолог — постановка швейцарца Даниэле Финци Паски, известного по работам в Мариинском и Александринском театрах, в БДТ им. Товстоногова, а также по постановке олимпийских церемоний Турина и Сочи.



LUNAPARK предполагает не лунапарк из детства, где вас ждали потрепанные жутковатые аттракционы, а занятную иллюзию. Даниэле Финци Паска известен любовью к цирковым приёмам, а общая интонация выставки обещает быть нежной и лирической. Своеобразное зазеркалье с театрализованным кинетическим искусством.

