Куда пойти 24 — 26 июня: «Алые паруса», модные «Ассоциации» в Царском Селе и пионы в Ботаническом

Детям — целый город профессий в Летнем саду, школьникам — Алые паруса, ну а совсем взрослым — Zero People и круглые столы о том, «Как быть?». В большом гиде на последние, и во всех смыслах жаркие июньские выходные, «Фонтанка» рассказывает, где отдыхать, над чем задуматься и подо что танцевать в Петербурге и пригородах два, а то и три дня подряд.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Актуальное

«Алые паруса» раскрасят город

24 — 25 июня, 22.00. 18+

Кажется, культурная жизнь в этот уик-энд сосредоточилась вокруг «Алых парусов». На Дворцовой перед выпускниками выступят The Hatters, Полина Гагарина и третий артист-хедлайнер, чьё имя до последнего будут держать в секрете. Горожане, которые давно окончили школу, могут посмотреть концерт в трансляции в сети или по телевизору. Главные моменты праздника — фейерверк и проход бригантины с алыми парусами запланированы на 00:40. Для тех, кто всё же хотел бы посмотреть шоу вживую, но остался без пригласительного, «Фонтанка» составила небольшой гид по лучшим обзорным площадкам.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Писатели и философы обсудят, «как быть»

25 июня, 14+

В Музее Анны Ахматовой в честь запуска собственной радиостанции пройдёт серия круглых столов о современном искусстве, театре, литературе в XX и XXI веках. Все встречи объединяют поиски ответа на вопрос — «Как быть?». В 13.00 художественный критик Олеся Туркина, искусствовед Глеб Ершов и куратор Саша Цикаришвили поговорят о русском искусстве и феномене преодоления. В 15:30 театровед Вера Сенькина, режиссер и сценарист Елена Вензель и режиссёр Яна Тумина обсудят театр и тему переживания травмы. В 17:00 стартует встреча «Как быть писателем?». Прозаик Александр Скидан, эссеист Лев Усыскин и поэт Ксения Буржская собираются полемизировать о книгах «элитарных» и «массовых». Вход на все встречи свободный, но нужно зарегистрироваться. Подробности и детали — в анонсе.



«Ассоциации» вновь в «Царском Селе»

25 июня, 13.00, 0+

Праздник театрализованных модных показов «Ассоциации» посреди музея-заповедника «Царское село» возвращается после двухлетнего перерыва. Начнёт сразу с «Высокой ноты». Ведущие петербургские дизайнеры в лицах Татьяны Парфёновой, Лилии Киселенко, Стаса Лопаткиным и Яниса Чамалиди представят коллекции именно на эту тему. Подиумы в парке специально выстроили в самых узнаваемых «туристических» точках: во Фрейлинском садике, на лестнице Камероновой галереи, на площадке у павильона «Верхняя ванна» и у центрального входа в Екатерининский дворец.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Детский «город мастеров» развернётся в Летнем саду

25 и 26 июня, 12.00, 12+



Летний сад всего на два дня станет зоной детства и творчества. На время фестиваля «Город мастеров» на аллеях появятся мини-шатры с мастер-классами по гончарному и кузнечному делу, уроками творческих студий. На лужайках будут проходить квесты и конкурсы, лекции по химии, физике, астрономии. Основные активности пройдут до 18:00. Вход в сад свободный.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Упсала Цирк» покоряет улицы

25 и 26 июня, 12.00, 0+

Цирк хулиганов «Упсала» даёт выступления в удалении от шумного центра города и под открытым небом в субботу и воскресенье. Актёры покажут избранные номера с паркуром, жонглированием, акробатикой и ритмом, а затем проведут на месте мастер-классы по цирковых дисциплинам. В первый день на парковке ТРК «Балкания NOVA», а после — на площади Кулибина. Вход свободный для зрителей любого возраста.



«Маршрут старухи» в юбилейный раз превратит улицы в театр-абсурда

26 июня, 18+

«Маршрут старухи» — название театральной акции в виде спектакля-променада по мотивам произведений Даниила Хармса. В этом году акция проходит в десятый, юбилейный раз, а потому будет довольно масштабной: среди локаций — Дом Актера, Музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты», дом Хармса на Надеждинской, тюрьма «Кресты». Кульминацией станет поездка участников на электричке в Лисий Нос ради пикника на берегу Финского залива. Все части спектакля-прогулки ставили разные режиссёры. Есть среди них Кирилл Люкевич, сотрудничавший с театрами «На Неве» и «Morph», и Степан Пектеев из БДТ.



Фото: vk.com/harmstaruha Поделиться Поделиться





Ботанический заполнится пионовым цветом



До 3 июля, 0+

В Ботаническом наконец-то распустились пионы. Десятки их сортов в букетах представят в павильоне Зелёный домик. Сотрудники оранжерей, по традиции, ответят на все вопросы по уходу и расскажут, чем, кроме необычного внешнего вида и разнообразия оттенков красного, розового и фиолетового, необычны селекционные новинки.

Послушать музыку

«Брасс Белых ночей» проведёт по музыкальным эпохам

24, 25, 26 июня, 6+

Музыкальный фестиваль «Брасс белых ночей», хотя в первую очередь проводится для профессионалов сферы — с лекциями и мастер-классами — умеет привлечь и обывателей. В арсенале — большое разнообразие программ. В пятницу в 19.00 в Концертном зале Мариинского театра прозвучит «Мариинский Брасс». Трубачи и ударники из разных коллективов объединятся, чтобы сыграть «Праздничную увертюру» Дмитрия Шостаковича и фантазию на темы из оперы Мусоргского «Хованщина». На следующий день в 20.00 наступит время программы «От классики до джаза», которую откроют токкатой из оперы «Орфей» Клаудио Монтеверди, а завершат сюитой Toot Suite пианиста Клода Боллинга, скончавшегося в 2020 году. Ну а в плане на воскресенье — «Брасс-вернисаж» по «маршруту» от Джорджа Гершвина до Эдуарда Артемьева. Вечер начнётся в Концертном зале в 20.00.



Автор: Мариинский театр

К Стравинскому подведут через Мусоргского с Лядовым

25 июня, 20.00, 6+

В Большом зале Филармонии к 140-летию со дня рождения Игоря Стравинского пройдёт программа «Русские сезоны». Государственный академический русский оркестр им.В.В.Андреева под управлением дирижёра Игоря Хохлова сыграют не только музыку юбиляра, но и коллег, в той или иной мере совпадающих с ним по тематике и «русскости» звучания. Будут Модест Мусоргский, Николай Римский-Корсаков, Анатолий Лядов.

Zero People «обновят» виолончель и перкуссия

25 июня, 20.00, 16+

Zero People — сайд-проект музыкантов Александра Красовицкого и Александра Заранкина из Animal ДжаZ — не так давно прирос новым альбомом. Презентация пластинки «The Best: Невероятное» пройдёт в клубе «Морзе». Звучание преданных фанатов должно удивить: альбом записывался в расширенном составе. К Красовицкому и Заранкину присоединились виолончелист Александр Гулин и перкуссионист Дмитрий Фролов.



Фото: скриншот видео с youtube.com Поделиться Поделиться





Billy’s Band сыграет по-летнему

25 июня, 19.00, 16+

Джаз, бриз, закат — эти три составляющих на своём концерте под открытым небом гарантирует поклонникам Billy’s Band. В субботу в К-30 на Васильевском острове пройдёт первый по-настоящему летний концерт коллектива — must have для ценителей романтики и любителей развеселого алкоджаза.



За городом «разложат» образцы фолк-звучания

26 июня, 0+

За фолк-звучанием и весельем стоит отправиться в Пушкин. На Соборной площади в воскресенье выступит группа «Калинов мост», «Разные люди», «Башаков BAND» и «Ангел небес», и это отличная возможность «Поймать» их вне стен клубов. Местных рок-классиков поддержат коллективы куда менее известные. Например, «Свод» из Краснояра, исполняющий песни с элементами дохристианского фольклора и группа «Казарага» с русскими народными песнями.



В театре

Закулисная жизнь — в формате оперы

24 июня, 19.00, 16+

Премьера спектакля по мотивам произведения Антонио Сальери «Сначала музыка, потом слова» в конце недели пройдёт на сцене «Санктъ-Петербургъ Оперы». Режиссёром постановки про то, как театральный коллектив пытается подогнать имеющуюся музыку под новый сюжет, при этом неимоверно торопясь, стал художественный руководитель площадки Юрий Александров. Опера, появившаяся в результате творческой гонки Сальери и Моцарта, как говорит сам постановщик, привлекла его неимоверной комичностью, но в тоже время реальностью ситуации.



«Весь Шекспир» — в потоке иронии

25 июня, 19.15, 18+

Спектакль молодого режиссёра, лауреата премии «Прорыв» Ильи Мощицкого «Весь Шекспир» проделал большой путь, прежде чем оказаться на сцене театра «Легенда». Переосмысление пьес через призму иронии до этого показывали в частности московском «Модерне» и на театральном фестивале «Fringe» в Эдинбурге. В постановке, где главные роли исполняют актеры пантомимы и клоунады Михаил Кукота и Игорь Чехов, произведения английского драматурга «на высочашей скорости» сталкиваются с реалиями современности: мораль прошлого с нынешней, строгие правила — с их отсутствием. Зрителю остаётся только погрузиться в пульсирующий поток иронии.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Мёртвые души» представят по-современному

24 и 25 июня, 19.00, 16+

Спектакль«Мёртвые души» в постановке 1993 года долгое время был «визитной-карточкой» Театра имени Андрея Миронова. Спустя 30 лет режиссёр Влад Фурман решил обновить классику и выпустить её в «новом прочтении» с позиции дня сегодняшнего. Внешние атрибуты стали красочнее, ярче и будто бы современнее. За сценическое оформление ответственен Олег Молчанов, за костюмы и объёмные маски — петербургская художница Гала Филатова. Сюжет всё ещё базируется на классической истории о Чичикове, пытающемся обмануть систему, но при этом обрастает дополнительным «бэкграундом». В новом спектакле «три ангела спускаются на грешную землю и, вселяясь в тела гоголевских персонажей, пытаются реализовать себя». Секреты русского менталитета, о котором слагают мифы, приоткрываются в спектакле Фурмана в неожиданной ипостаси — с элементами кафкианского отчуждения, гоголевской иронии и гофманского гротеска. Основных героев в спектакле играют актёры Александр Васильев, Филипп Чевычелов, Дмитрий Кушнерёв, Вадим Франчук, Евгений Бойцов и Михаил Черкашин.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Ревизор» — в Театре комедии

24 и 25 июня, 19.00, 16+

Если представить, что прямо сейчас в захолустье приезжает житель мегаполиса, где его принимают за важного человека, получится гоголевский «Ревизор» на современный манер. Исследованием того, что сегодня выйдет из подобной истории, занялись в Театре эстрады им. Аркадия Райкина. В постановке режиссёра Стаса Парфенова роль городничего исполняет художественный руководитель театра Юрий Гальцев, Хлестакова — Роман Виноградов. Некоторые сюжетные повороты постановщик позаимствовал из чуть менее известного произведения Гоголя — «Театрального разъезда после представления новой комедии». Вот и вышел микс классики.

Узнать новое

«Гуси» и «похмелье» — в кодах Древней Руси

25 июня, 18.00, 12+

В библиотеке Маяковского научат шифровать всё, что угодно, и считывать чужие послания, на примере криптограмм стародавних времён. Лектор — исследователь русского средневековья Николай Буцких — за время работы много раз встречался с записями, в которых были зашифрованы послания с «подозрительными гусями», об убийственном похмелье, и с другими странными и страшными сюжетами.



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«Зомби-тему» поднимут в «Охта-8»

25 июня, 18.00, 18+ Исследователь кино Яна Булгакова из профессионального интереса посмотрела множество работ про живых мертвецов и пришла к выводу, что жанр постоянно трансформировался и развивается до сих пор. По мнению исследователя, не последнюю роль в этом процессе сыграли законы капитализма. Какую именно — расскажет на встрече в филиале библиотеки имени Маяковского «Охта-8». Вход свободный, бесплатно.

В музеях

Корни и кровь — как повод для раздумья

До 25 июня, 18+

Размышление об источниках собственного происхождения, причастности к «фантому «национального» и связи с участком суши по факту рождения вылилось у художницы Марии Паниной в выставку «О корнях и кровях». Все объекты на ней — игра с кодами и национальными мотивами. Основными инструментами для автора стали образцы почвы, белая ткань, а ещё — свёкла: багровая, словно кровь земли, из которой она растёт. Чтобы увидеть результат и поразмышлять о смыслах, надо дойти до галереи «Борей».



Путь в Палестину — от Верещагина к Сурикову

До 31 июля, 12+

Одно из главных событий лета в Музее Академии Художеств (по масштабу — так точно) — выставочный проект «Дорогами Палестины». В Парадных залах кураторы собрали работы 50 художников из нескольких десятков российских частных и музейных коллекций. Среди особенно ценных экспонатов — полотна Василия Верещагина, Ивана Крамского, Ореста Кипренского, Антона Лосенко, Василия Поленова, Ильи Репина, Валентина Серова и Василия Сурикова. Все — с трактовками библейских тем и образами Святой Земли.

«Руины на бумаге» показывают в заповеднике

До 15 сентября, 12+

Воспоминания о том, насколько сильно пострадали музеи-заповедники в годы Великой отечественной войны, рефреном звучат практически на каждой экскурсии в парках и залах дворцов. Однако не все «наглядные иллюстрации» еще видели свет. В Царском селе впервые за 80 лет показывают акварели и графику с рисунками очевидцев. Свидетельства разрушений кураторы выставки «Руины на бумаге» подкрепили избранным чертежами и документами. Экспозиция расположилась на цокольном этаже Камероновой галереи



Васильев А. В. Парадное крыльцо Екатерининского дворца Фото: tzar.ru Поделиться Поделиться





«Заботливые роботы» собрались в «Севкабель Порту»

С 25 июня до 10 июля, 0+

На территории «Севкабель Порта» открывается выставка роботического искусства от университета ИТМО. Экспонаты показывают сценарии возможных взаимодействий людей, экосистем и роботов через жесты заботы и коммуникации. В одном пространстве соседствуют экзоскелеты, увеличивающие силу мышц, робокрыло, повторяющее движение руки, и робот-церковница, который поставит за вас свечку в церкви. Есть в коллекции робот-художник и робот-скульптор, а ещё — машина, создающая карту передвижения человека в реальном времени. Все разработки допустимо охарактеризовать словом «заботливые», ведь в реальности они способны взять на себя внушительную часть каждодневных человеческих забот.

На экранах

«Род мужской» явит свое лицо

С 23 июня, 16+

Хотя компания A24 официально приостановила прокат фильмов в России, некоторые работы всё же продолжают «просачиваться» на экраны. Один из таких — хоррор «Род мужской» режиссёра Алекса Гарлен («Аннигиляция»). Главная героиня в исполнении Джесси Бакли уезжает в глушь, чтобы справиться с горем после смерти супруга, а сталкивается то ли с последствиями искажённого восприятия, то ли с настоящим кошмаром: вокруг неё множество мужчин, и все они на одно лицо.



Автор: youtube.com/Kinoafisha.info

Русские «Бонни и Клайд» в «Межсезонье»

С 23 июня, 18+

Среди отечественных новинок, заслуживающих внимания, — драма Александра Ханта, который в 2017 году покорил зрителей картиной с длинным названием «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». В его новом фильме «Межсезонье» двое подростков решают устроить «личную революцию» и сбегают из дома, а в результате устраивают локальную катастрофу в стиле Бонни и Клайда. Ещё на подготовительном этапе работы над фильмом режиссёр говорил, что сюжетной основой стала реальная история двух школьников-стрелков, которые забаррикадировались в частном доме, стреляли в полицейских и покончили с собой в 2016 году.



Автор: youtube.com/Central Partnership

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

