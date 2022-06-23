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    «Санктъ-Петербургъ Опера» поставит оперу Сальери о театральном закулисье

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    23 и 24 июня в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» пройдет премьера оперы Антонио Сальери «Сначала музыка, потом слова». Режиссер постановки — Юрий Александров, основатель и руководитель «Санктъ-Петербургъ Опера».

    Фото: spbopera.ru/
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    «Можно сказать, что спектакль — о закулисной жизни театра, — рассказывает режиссёр Юрий Александров. — История в произведении представлена небанальная — в условиях крайней спешки, когда нет времени сочинять что-то новое (до премьеры остаётся всего четыре дня), участники спектакля пытаются подогнать имеющуюся музыку оперы-буффа к тексту оперы-сериа, который сочиняется на наших глазах. Отсюда и название: «Сначала музыка, потом слова»».

    Сама опера родилась в результате театрального соревнования Моцарта и Сальери. Оба композитора служили при дворе австрийского императора Иосифа II. Монарх приказал композиторам сочинить две оперы на один и тот же сюжет — театральное закулисье. Разница была в либретто — Моцарту досталось немецкого автора Готлиба Штефани-младшего, а Сальери — итальянский текст Джамбаттисты Касти. Премьеры сыграли в один день 7 февраля 1786 года в Шёнбруне (резиденция австрийских монархов Вене). В этом музыкальном соревновании победил Сальери.

    Над постановкой работали режиссеры Юрий Александров и режиссёр Дарья Модзалевская, дирижёр-постановщик Хетаг Тедеев и балетмейстер Васил Панайотов.

    Главные партии исполняют Юрий Борщев, Антон Морозов, Ефим Расторгуев, Иван Сапунов, Дмитрий Уди, Софья Некрасова, Юлия Птицына, Елена Тихонова, Светлана Арзуманова, Александра Ляпич и Каролина Шаповалова.

    Премьерные показы 23 и 24 июня пройдут в два отделения — в первом будет показана сама оперы, во втором гала-концерт «Viva Моцарт».

    16+

    Полина Никитина

    Фото: spbopera.ru/

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