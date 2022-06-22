Юрий Гальцев сыграет главную роль в современной версии «Ревизора»

В свежей постановке Театра эстрады действие из николаевской России перенесено в современность. Кто-то приезжает в захолустье, и его принимают за важного человека — к чему это приведет?



Кроме того, Стас Парфенов объединяет в своём спектакле две гоголевские пьесы — непосредственно самого «Ревизора» и «Театральный разъезд после представления новой комедии». В «Театральном разъезде» Гоголь отвечает на критику «Ревизора» — писателя обвиняли, что вместо комедии он написал фарс, а сам сюжет «Ревизора» подрывает устои русской жизни. Парфенов вслед за Гоголем выводит на сцену главного положительного персонажа — Смех.

