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    Юрий Гальцев сыграет главную роль в современной версии «Ревизора»

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    24 и 25 июня в Театре эстрады им. Аркадия Райкина пройдут премьерные показы спектакля «Ревизор». Режиссер — Стас Парфенов.

    Фото: предоставлено театром
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    В свежей постановке Театра эстрады действие из николаевской России перенесено в современность. Кто-то приезжает в захолустье, и его принимают за важного человека — к чему это приведет?

    Кроме того, Стас Парфенов объединяет в своём спектакле две гоголевские пьесы — непосредственно самого «Ревизора» и «Театральный разъезд после представления новой комедии». В «Театральном разъезде» Гоголь отвечает на критику «Ревизора» — писателя обвиняли, что вместо комедии он написал фарс, а сам сюжет «Ревизора» подрывает устои русской жизни. Парфенов вслед за Гоголем выводит на сцену главного положительного персонажа — Смех.

    В роли Городничего — художественный руководитель театра, заслуженный артист России Юрий Гальцев. В роли Хлестакова — Роман Виноградов.

    16+

    Полина Никитина

    Фото: предоставлено театром

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