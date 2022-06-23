Летний сад превратится в «Город мастеров» и погрузит детей в науку

Летний сад на два дня станет территорией детства. 25 и 26 июня там пройдёт семейный фестиваль «Город мастеров». В программе — мастер-классы по лепке из глины и полимерных материалов, уроки гончарного и кузнечного дела, рисования, да и в принципе — всего творческого. Понятно, что ни за 30 минут, ни даже за несколько часов прочувствовать сложность изготовления разных вещей своими руками не выйдет, но вот проникнуться ровно настолько, чтобы в будущем найти себе дополнительные занятия в этой сфере, — вполне.

Не обошлось на фестивале без естественно-научной «секции». Некоторые передвижные площадки в саду специально для фестиваля оборудуют в формате маленьких передвижных лабораторий. Ведущие готовятся рассказывать детям о том, с какими проблемами сталкивается современный человек в области химии, физики и биологии. Если нужно, объяснят, о чём вообще эти сферы знаний.



Для самых маленьких в Летнем саду пройдёт развлекательная программа с квестами, песнями и танцами по возрасту. Участие взрослых не обязательно, их задача — отдохнуть. Основные активности «Города мастеров» развернутся с 12 утра до 18 часов вечера. Вход свободный для всех.

