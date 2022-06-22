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    На «Дне Русской Славы» выступят «Калинов мост», «Разные люди», «Башаков BAND» и другие

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    1 комментарий

    В городе Пушкин 26 июня состоится восьмой фестиваль «День Русской Славы». Мероприятие пройдет на Соборной площади города, вход свободный (0+).

    Фото: предоставлено организаторами
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    Как сообщают организаторы, фестиваль встретит гостей не только музыкой, но и интерактивными площадками военно-исторических клубов и выставками. Также здесь пройдут арт-акции, перформансы, народные гуляния и мастер-классы.

    Но не менее интересна и концертная часть. Участники фестиваля вполне под стать его названию — в качестве хедлайнера перед жителями и гостями Пушкина выступит группа «Калинов мост» — коллектив, через все творчество которого проходят нотки как фолка, так и христианского рока. Стоит услышать группы «Разные люди», «Башаков BAND» и «Ангел небес» — все они достаточно известны и занимают достойные места в сердцах любителей русского рока.

    Также ожидаются выступления более молодых коллективов — заявлены альтернативная группа «Своя мера», красноярский коллектив «Свод», исполняющий песни с элементами дохристианского фольклора и славянской мифологии, группа «Казарага» с русскими народными песнями в репертуаре и другие.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: предоставлено организаторами

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    Комментарии (1)

    265105963
    В стиле не догазеты.
    Действительна на дне русского искусства.
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