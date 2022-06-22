На «Дне Русской Славы» выступят «Калинов мост», «Разные люди», «Башаков BAND» и другие

Как сообщают организаторы, фестиваль встретит гостей не только музыкой, но и интерактивными площадками военно-исторических клубов и выставками. Также здесь пройдут арт-акции, перформансы, народные гуляния и мастер-классы.



Но не менее интересна и концертная часть. Участники фестиваля вполне под стать его названию — в качестве хедлайнера перед жителями и гостями Пушкина выступит группа «Калинов мост» — коллектив, через все творчество которого проходят нотки как фолка, так и христианского рока. Стоит услышать группы «Разные люди», «Башаков BAND» и «Ангел небес» — все они достаточно известны и занимают достойные места в сердцах любителей русского рока.

