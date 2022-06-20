В Царском Селе впервые за восемьдесят лет покажут акварели и рисунки, зафиксировавшие разрушения ансамбля в годы ВОВ

На экспозиции будет больше тридцати работ Александра Васильева, Юрия Тулина, Ии Михранянц, Лии Веселовой, Леонида Хижинского и других ленинградских художников. После освобождения Пушкина в 1944 году они зафиксировали состояние царскосельского ансамбля.
Практика фронтовых зарисовок была распространена ещё в блокадном Ленинграде: в Русском музее есть целый корпус работ художников, работавших в осажденном городе и выезжавших на фронт. Среди них — графика Василия Николаева, Евгения Белухи, Алексея Пахомова. Эти вещи иногда появляются на временных выставках музея.
А вот зарисовки царскосельского ансамбля зритель увидит впервые почти за восемьдесят лет. Экспозицию дополнят чертежи, документы, рукописные материалы, фотографии и фрагменты убранства дворцовых интерьеров и парковых павильонов. Неизвестно, когда в следующий раз будет возможность увидеть такие раритеты.
Выставка «Руины на бумаге» пройдёт в цокольном этаже Камероновой галереи музея-заповедника «Царское Село» с 22 июня по 15 сентября 2022 года.
12+
Анастасия Семенович