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    В Царском Селе впервые за восемьдесят лет покажут акварели и рисунки, зафиксировавшие разрушения ансамбля в годы ВОВ

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    На экспозиции будет больше тридцати работ Александра Васильева, Юрия Тулина, Ии Михранянц, Лии Веселовой, Леонида Хижинского и других ленинградских художников. После освобождения Пушкина в 1944 году они зафиксировали состояние царскосельского ансамбля.

    Васильев А. В. Парадное крыльцо Екатерининского дворца
    Васильев А. В. Парадное крыльцо Екатерининского дворцаФото: tzar.ru/
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    Практика фронтовых зарисовок была распространена ещё в блокадном Ленинграде: в Русском музее есть целый корпус работ художников, работавших в осажденном городе и выезжавших на фронт. Среди них — графика Василия Николаева, Евгения Белухи, Алексея Пахомова. Эти вещи иногда появляются на временных выставках музея.

    А вот зарисовки царскосельского ансамбля зритель увидит впервые почти за восемьдесят лет. Экспозицию дополнят чертежи, документы, рукописные материалы, фотографии и фрагменты убранства дворцовых интерьеров и парковых павильонов. Неизвестно, когда в следующий раз будет возможность увидеть такие раритеты.

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    Выставка «Руины на бумаге» пройдёт в цокольном этаже Камероновой галереи музея-заповедника «Царское Село» с 22 июня по 15 сентября 2022 года.

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    Анастасия Семенович

    Васильев А. В. Парадное крыльцо Екатерининского дворца
    Васильев А. В. Парадное крыльцо Екатерининского дворцаФото: tzar.ru/

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