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    В Ботаническом саду покажут сотни пионов из коллекций Петербурга и Ленобласти

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    В Ботаническом саду — сезон пионов. Пионы по праву считаются воплощением нежности, разнообразие окрасов и лёгкость аромата делают их всеобщими любимцами среди цветов. На традиционной выставке пионов в Зелёном домике вы увидите старинные усадебные пионы и новинки селекции, цветы самого разного окраса: от темно-красного до жемчужно-розового. Кроме того, в Саду отмечают, что в начале и в конце выставки вы застанете цветущими разные сорта, так что ценители пионов могут сходить дважды.

    Фото: Наталья Гончарова
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    Также на выставке вы сможете задать вопросы об уходе за пионами и получить агрономические советы от профессионалов. Кроме пионов в Зелёном домике можно будет посмотреть выставку ботанического искусства.

    Выставка «Пионы Северной столицы» пройдёт в павильоне Зелёный домик Ботанического сада с 25 июня по 3 июля с 10 до 17:30. 25 июня выставка откроется в 12 часов. Подробности — на сайте Ботсада.

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    Анастасия Семенович

    Фото: Наталья Гончарова

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