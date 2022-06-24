В Ботаническом саду покажут сотни пионов из коллекций Петербурга и Ленобласти

В Ботаническом саду — сезон пионов. Пионы по праву считаются воплощением нежности, разнообразие окрасов и лёгкость аромата делают их всеобщими любимцами среди цветов. На традиционной выставке пионов в Зелёном домике вы увидите старинные усадебные пионы и новинки селекции, цветы самого разного окраса: от темно-красного до жемчужно-розового. Кроме того, в Саду отмечают, что в начале и в конце выставки вы застанете цветущими разные сорта, так что ценители пионов могут сходить дважды.
Также на выставке вы сможете задать вопросы об уходе за пионами и получить агрономические советы от профессионалов. Кроме пионов в Зелёном домике можно будет посмотреть выставку ботанического искусства.
Выставка «Пионы Северной столицы» пройдёт в павильоне Зелёный домик Ботанического сада с 25 июня по 3 июля с 10 до 17:30. 25 июня выставка откроется в 12 часов. Подробности — на сайте Ботсада.
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Анастасия Семенович