Группа Zero People выступит в Петербурге в расширенном составе — дуэт станет квартетом

Сайд-проект музыкантов Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина Zero People можно поздравить: в дискографии коллектива появился новый альбом — «The Best: Невероятное». Презентация релиза в Петербурге состоится 25 июня в клубе «Морзе» (16+).
Zero People — это дуэт вокала и клавишных, однако новый альбом музыканты записали в расширенном составе — к Красовицкому и Заранкину присоединились Александр Гулин (виолончель) и Дмитрий Фролов (перкуссия). Таким же квартетом музыканты и представят альбом публике.
Всем, кому не терпится увидеть и услышать, как это будет, рекомендуем посмотреть одно из свежих live-видео Zero People — их группа выпустила аж пять штук, так что можно в полной мере оценить новое звучание.
Но и о своем традиционном формате музыканты не забывают. Так, недавно у коллектива вышел клип на новую песню «Человек». Это минималистичное видео, снятое в Таиланде петербургским фотографом Алексеем Корзовым. Здесь уже нет виолончели и перкуссии — только клавиши и вокал. «Человек» стал синглом к новому альбому Zero People, который должен выйти ближе к осени этого года.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»