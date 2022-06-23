Петербургская мода: fashion-шоу «Ассоциации» возвращается в Царское Село на «Высокой ноте»

После двухгодичной пандемийной паузы 25 июня в Царское Село возвращаются «Ассоциации» — арт-проект на грани перформанса и fashion-week, ужатой до одного дня. Начнут сразу с «Высокой ноты».

Это словосочетание — одновременно тему и лозунг сезона — через наряды специальных коллекций будут обыгрывать именитые петербургские дизайнеры: Татьяна Парфёнова, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин, Янис Чамалиди. Каждому в парке выделили своё пространство для мини-шоу. Подиумы для моделей и места для зрителей организаторы установили на четырёх площадках: во Фрейлинском садике, на лестнице Камероновой галереи, у павильона «Верхняя ванна» и возле центрального входа в Екатерининский дворец. Каждый дизайнер покажет коллекцию на «своей» точке, а для финального прохода, который запланирован на 18:00, моделей соберут в самой «открыточной» локации — перед фасадом Екатерининского дворца.

Свои коллекции для «Ассоциаций» петербургские модельеры создают с 2009 года. За это время они успели обыграть множество разноплановых и открытых для трактовки тем. Например, «Война и мир», «Барокко», «Игра в античность», «Англомания», «Посольские дары: страны и стили», «Готика: новые смыслы», «Власть красоты. Императорская мода» и «Царская ложа».



В этом году режиссёром-постановщиком «Ассоциаций» стал художественный руководитель музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров. В прошлые годы на его месте оказывались коллеги Виктор Крамер, Василий Бархатов, Игорь Коняев.

