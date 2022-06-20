Исследователь расскажет о подозрительных гусях, убийственном похмелье и и других криптограммах русского Средневековья

Stradal s pochmelia welmi edwa ne wmerl. Страдал от похмелья так, что едва не умер. Это едва ли не самая простая криптограмма, то есть зашифрованное сообщение: автор для кодировки просто использовал латынь. О более затейливых расшифровках расскажут 25 июня в Маяковке. 12+



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Автор вышеприведенных строк — иконописец из Устюга Афанасий Соколов — начертал их на своей Псалтири. Менее образованные современники Афанасия не смогли бы прочесть его покаянных русских слов, написанных на латыни. Мы — запросто, но и тут остается загадка: зачем зашифровывать то, что можно было попросту не писать? Но исследователи обнаруживают в молитвенных книгах немало подобных эмоциональных закодированных сообщений. В Стихираре, богослужебной книге XVII века, например — целый ребус с черточками, ноликами и другими значками, и все ради того, чтобы посетовать, что «все попы — воры».



Исследователь средневековых рукописей, основатель проекта «ЗЕЛО» и сотрудник Маяковки Николай Буцких повидал немало таких зашифрованных жалоб на несовершенство мира, человека, на безденежье или головную боль. Николай расскажет о самых заковыристых криптограммах и проведёт воркшоп по древнерусским загадкам — как их разгадывать. Заодно представит свою книгу «Древнерусская криптография», в которой собрано больше полутысячи тайных посланий: иностранные и выдуманные алфавиты, цифровые системы зашифровки и так далее.

