В Маяковке расскажут, как капитализм повлиял на кино про зомби

Кино про живых мертвецов — не обязательно ужастики с поеданием живой плоти, а иных зомби не отличить от обычных людей. Как эволюционировал этот киножанр, бесплатно расскажут в филиале Маяковки, Библиотеке «Охта-8» 25 июня. 18+

Брат с сестрой приезжают навестить могилу отца, на парня нападает странный человек. Или ученые ставят опыты по воскрешению трупов — и изрядно удивляются результатам. Или загадочный вирус поразил планету и превратил людей в ходячих мертвецов. Сюжетов зомби-муви не так и много, но волне достаточно, чтобы позволить видным режиссерам делать умные фильмы, используя зомби как образ. Первым кино «про зомби» принято называть «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро — но, что примечательно, он не употреблял слово «зомби», пришедшее из Западной Африки. Хотя термин к тому времени уже вполне прижился в кинематографе: уже был повлиявший на замысел Ромеро британский ужастик «Чума зомби» Джона Гиллинга, был гораздо более ранний американский «Я гуляла с зомби» (он вышел в годы Второй мировой) — там зомби были и вполне живые люди — рабы, которых загипнотизировал жрец вуду.

В последнее время фильмов про зомби куда больше, чем про другую нежить. Некоторые исследователи усматривают причину этого в капитализме, который стали называть «зомби-капитализм». После мирового экономического кризиса 2008 года государства начали печатать дешевые деньги — это позволило «поддерживать жизнь» в мертвецах-компаниях, банках, предприятиях.



Исследовательница кино Яна Булгакова расскажет, как эволюционировало кино про зомби за последние полвека и почему зомби-муви стали такой благодатной почвой для политической сатиры и пародии. Лекцию «Зомби-муви, или Как развивалось кино о живых мертвецах (и при чём тут капитализм)?» слушаем 25 июня в библиотеке «Охта-8» (Большеохтинский, 8), подробности на сайте Маяковки в разделе «Мероприятия». Начало в 18:00.

