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    В честь запуска собственного радио в музее Ахматовой художники, искусствоведы и писатели поговорят о том, «Как быть?»

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    В музее Анны Ахматовой в субботу, 25 июня, устроят лекторий на тему «Как быть?» — серию круглых столов о современном искусстве, театре, литературе в XX и XXI веке. Эти мероприятия проведут в честь запуска собственного музейного интернет-радио — «Радио Фонтанный Дом».

    Фото: скриншот видео с youtube
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    В 13:00 художники и искусствоведы порассуждают на тему «Превозмогая невозможное: как быть художником?». Художественный критик Олеся Туркина, искусствовед Глеб Ершов и художник и куратор Саша Цикаришвили поговорят о том, почему русское искусств в XX веке существует через преодоление. В 15:30 театровед Вера Сенькина, режиссер и сценарист Елена Вензель и режиссер Яна Тумина в рамках круглого стола «Быть или не быть: театр как преодоление травмы» обсудят, как ищет себя театр, как он поддерживает актеров и публику.

    Заключительной сессией, которая стартует в 17:00, будет «Как быть писателем?». В числе участников — поэт и прозаик Александр Скидан, писатель и эссеист Лев Усыскин и писатель и поэт Ксения Буржская. Их спросят, как соотносятся между собой словесность «элитарная» и «коммерческая», насколько актуально это разделение и обречен ли писатель на конфликт с социумом.

    Вечер завершится выступлением дуэта Вячеслава Гайворонского и Андрея Кондакова — представителей авангардного джаза и композиторов, музыка которых будет звучать на «Радио Фонтанный Дом». Планируется, что эфирная сетка интернет-радио будет включать в себя авторские передачи об истории и современной культуре, архивные записи из музейных фондов, музыку современных композиторов, обсуждение повестки музейного дела, радиоспектакли, новостные выпуски, интервью, программы для детей и другое. Среди авторов и ведущих — Светлана Крючкова, Валерий Шубинский, Яков Гордин, Глеб Морев, Никита Елисеев, Павел Котляр.

    Вход на мероприятия лектория свободный, но гостей просят заранее зарегистрироваться.

    14+

    Елена Васильева

    Фото: скриншот видео с youtube

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