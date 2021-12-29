Куда пойти в Петербурге на новогодних с QR-кодами и без: альтернативы салюту, шоу Загитовой и Полунина, «Мельница» и VK fest

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Хотя 1 января праздничный салют в Петербурге не случится, и горожанам рекомендовано встретить Новый год как можно более камерно, масштабные шоу и проводы всё-таки будут: детям — «Снегурочка» на льду, взрослым — современный «Голубой огонёк», а следом за ним — VK Fest.

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Встретить Новый год

Мариинский устроит бал

31 декабря, 18.00, 12+



Автор: Мариинский театр / vk.com

За несколько часов до Нового года в Мариинском театре солисты оперы Екатерина Санникова, Гамид Абдулов, Владислав Куприянов вместе со Страдивари-ансамблем под управлением скрипача и дирижера Лоренцо Настурики-Гершовича исполнят знаменитые польки, вальсы, арии и дуэты из оперетт Иоганна Штрауса-младшего, Имре Кальмана, Франца Легара. «Венский бал» пройдёт в Концертном зале.



Александринский обращается к Штраусам

31 декабря — 1 января, 12+



Фото: автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







На Новой сцене Александринки в новый год войдут под композиции Штраусов — отца и сына. В пятницу вальсы играют два раза: в 15.00 и 18.00, в субботу, уже после праздника, в 19.00. Иоганн Штраус-сын, кстати, бывал в России неоднократно и на протяжении пяти лет дирижировал летними концертами при Павловском вокзале. Произведения в оба дня исполнит оркестр «Штраус-камерата» под руководством Вартана Григоряна.

«Мюзик-Холл» закружит по свету

31 декабря, 17.00, 6+



Фото: афиша с официального сайта «Мюзик Холла» / musichallspb.ru Поделиться Поделиться







В «Новогодний рейс» отправляют гостей «Мюзик-Холла». Симфонический оркестр «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело весь праздничный вечер играет фрагменты из опер и мюзиклов разных стран. Фойе организаторы превратят в аэропорт. Основную программу разбавят конферансом с «забавными курьезами из жизни путешественников, желающих улететь к родственникам или друзьям, отправиться в романтическое путешествие или в теплые края накануне Нового года». Сюжеты — как из «Иронии судьбы».



Спортсмены научат танцевать

31 декабря, 18.00, 6+



Фото: афиша мероприятия из группы «Петербург-концерт» / vk.com Поделиться Поделиться







В залах Екатерининского собрания тоже развернут Новогодний бал. Тем, кто хотел бы научиться танцевать, помогут профессионалы. Главным танцмейстером вечера «назначен» вице-чемпион Кубка мира, трехкратный чемпион Российского Танцевального союза Влад Фёдоров. На вечере выступят солисты «Петербург-концерта» лауреаты международных конкурсов сопрано Елизавета Румянцева и Анна Воронина, теноры Анатолий Фурсенко, Аслан Намиток, Леонтий Сальенский и другие. Бальные костюмы приветствуются.

Альтов проводит декабрь смехом

31 декабря, 18.00, 6+



Фото: Дворец Искусств Ленинградской области / vk.com Поделиться Поделиться







Во Дворце искусств Ленинградской области писатель-сатирик Семён Альтов представит программу «Мир уцелел, потому что смеялся». Одно из условий прохода — «новогодний дресс-код». Впрочем, деталей нет, так что это правило можно обыграть как угодно.

Советские мотивы — в ДК «Ленсовета»

31 декабря, 19.00, 6+

За праздником с советским звучанием в пятницу стоит ехать в ДК Ленсовета. Большая часть программы — музыка из старых фильмов в исполнении государственного Русского концертного оркестра Петербурга: «Иван Васильевич меняет профессию», «Гусарская баллада», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница». В перерывах ведущий Михаил Черняк собирается веселить шутками и историями.



Начать год с музыкой

Billy’s Band продолжит веселье

1 января, 20.00, 16+



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







В субботу в «Космонавте» праздновать уже наступивший 2022 год продолжат фанаты Billy’s Band — традиционным «похмельным» концертом. В программе — конфетти и серпантин, рассуждения о том, что счастье есть, хорошо выдержанный алкоджаз и песни Дедов Морозов.

«Добраночь» обратится к народному

2 января, 19.00, 6+



Фото: с официального сайта Филармонии / philharmonia.spb.ru Поделиться Поделиться







В Малом зале Филармонии один из первых концертов 2022 года — выступление ансамбля «Добраночь». За пару часов коллектив исполнит самую любимую еврейскую и балканскую народную музыку.

«Пролетарское танго» зазвучит в «Космонавте»

3 января, 20.00, 16+



Автор: Пролетарское танго / YouTube

ВИА «Пролетарское танго» не отстаёт. Ретро-оркестр сыграет хиты советских времён и песни собственного сочинения. На этот раз максимально по-праздничному. Поклонников соберут в «Космонавте».

Рождество по-свойски отметит «Мельница»

6 января, 20.00, 16+



Фото: официальная страница группы «Мельница» / vk.com Поделиться Поделиться







Рождество на сцене «Космонавта» встретит и группа «Мельница».

«На праздник принято дарить подарки — поэтому специально для наших зрителей мы приготовили совершенно непредсказуемый и этим прекрасный треклист, а еще новые видеоряды!, — обратились к фанатам фолк-рокеры, — Вместе с вами мы напишем рождественский «Манускрипт» с пальмами и верблюдами вместо ёлок и оленей, с волхвами и звёздами».



Pompeya захватит «Морзе»

6 января, 12+, 20.00

Фанаты диско и фанка 1970-х и поп-музыки 1980-х — Pompeya — привезут праздник в «Морзе». Все хиты исполнят в особой праздничной манере.

В Центре Шемякина — классика

8 января, 18.00, 6+



Фото: официальная страница центра Михаила Шемякина / vk.com Поделиться Поделиться







В центре Михаила Шемякина на следующий день после православного Рождества играют джаз на арфе и фортепиано. В это время залы всё ещё будут выглядеть словно театральное закулисье в честь выставки «Щелкунчик». Впечатление — праздничное.

Сходить на большое шоу

«СНежное шоу» покажет Полунин

С 7 до 16 января, 0+



Автор: Slava's Snowshow / YouTube

Клоун Слава Полунин привезёт на праздники «СНежное шоу» и покажет его на основной сцене БДТ. Представление с героями в ярких жёлтых комбинезонах и с огромными летающими шарами в зрительном зале ненадолго возвращает в детство всех зрителей, вызывая и смех, и слезы, и воскрешая даже самым серьезным способность фантазировать. Ставить спектакль Вячеславу Полунину помогал лауреат «Золотой Маски» Виктор Крамер, постановка с успехом идёт с 1993 года.



Алина Загитова станцует на льду

До 8 января, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Премьера спектакля на льду «Аленький цветочек» с Алиной Загитовой в главной роли пройдёт в ДК «Юбилейный». В одном из эпизодов фигуристка станцует с завязанными глазами, во время шоу не раз сменит костюмы и покажет прыжки олимпийского уровня. Имя её напарника в роли чудовища не раскрывают — артист до последнего катается в маске. А вот кто озвучил персонажа, известно. Голосом Чудовища стал Григорий Лепс с его фирменным «рычанием». Музыкальную партию Настеньки исполняет Ани Лорак, а главного отрицательного персонажа — Филипп Киркоров. Голос купца — Николай Басков, а Колдуньи — Анита Цой. Шоу с тоннами декораций ставила команда больше чем из полутора тысяч человек. Руководила всеми Татьяна Навка. Дети до двух лет проходят на спектакль бесплатно.

В музеях

Устройство музыки и человека — в Шереметевском

С 3 до 9 января, 11:00–19:00, 12+



Фото: с официального сайта Музея театрального и музыкального искусства / theatremuseum.ru Поделиться Поделиться







Фестиваль «Новогодние программы в Шереметевском дворце — Музее музыки» состоит из нескольких частей. На тематической прогулке-квесте ведущие покажут детям «Городок внутри рояля»: объяснят, как устроено фортепиано и другие музыкальные инструменты, и дадут послушать, как они звучат. Для тех, кто взрослее, в Полярном флигеле работает выставка «Пять искушений Иоганна Фауста».



Фотограф подарит новый взгляд на Петербург

До 18 января, 6+



В преддверии нового года в в центре фотожурналистики на Невском проспекте выставили лучшие работы Александра Петросяна. Мастер сотрудничает с изданиями от «Коммерсанта» до National Geographic и Le Monde, выпускает книги со снимками. Последняя из них — «Крыши и шпили Санкт-Петербурга» — вышла в 2021 году. В поисках новых видов фотограф множество раз залезал на строительные леса и крыши, шпили Петропавловки и Адмиралтейства. Он своих приключениях он рассказывал в разговоре с «Фонтанкой». Помимо открыточных видов, выставка представит жителей — «добрых и наивных, злых и страшных, скоморохов и блаженных». Впервые их мастер показал в 2016 году в фотосборнике «Кунсткамера».

В Русском музее покажут будущее

До 26 февраля, 6+



Фото: с официального сайта Русского музея / rusmuseum.ru Поделиться Поделиться







Пока на праздничной неделе есть время на отдых и на прогулки, стоит зайти, например, в Русский музей на выставку «Посвящение космонавтике». Цифровая экспозиция развернулась на двух этажах Центра мультимедиа и вобрала инсталляции российских художников о связи человечества с космосом. Один из экспонатов — биокиборг, которому предназначено полететь на поиски «дивного нового мира». Работу «Место для будущего человечества» создали художники из России, Великобритании, Швеции и Израиля.

На экране

Мультяшные богатыри — снова в прокате

С 30 декабря, 6+



Автор: SonyPicturesRU / YouTube

В прокате не обошлось без обязательной отечественной новогодней новинки — очередной части «Трех богатырей». На этот раз Князь и конь Юлий поменялись телами, а значит — местами. Исправить неразбериху, как всегда, придётся главным героям.

Шахматные баталии — уже в кино

С 30 декабря, 6+

Режиссёр Алексей Сидоров («Т-34») выпускает отечественный блокбастер о шахматах «Чемпион мира». Основой сюжета стала реальная история борьбы за звание чемпиона между эмигрировавшим из Союза в Швейцарию Виктором Корчным и Анатолием Карповым. Главные роли исполнили Константин Хабенский и Иван Янковский.

На «Ленфильме» — марафон классики

Со 2 по 9 января, 18+



Автор: iVideos / YouTube

«Ленфильм» все праздники показывает лучшие релизы компании «Иноекино» за 2021 год. Каждый день на экран возвращают новую классическую картину. Порядок таков: «Любовное настроение». Вонга Кара Вая, «Малхолланд драйв» Дэвида Линча, «На последнем дыхании» Жана Люка Годара, «Таксист» Мартина Скорсезе, «На игле» Денни Бойла, «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана. Завершат неделю «Чунгкинским экспрессом» Вонга Кара Вая и «Персоной» Ингмара Бергмана. Смотреть подробности лучше на сайте кинотеатра.

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В канун Нового года

«Снегурочка» выходит на лёд

31 декабря, 11.15, 0+



Автор: Ледовый Театр Елены Бережной / vk.com

Городская ёлка для детей в этом году приняла форму ледового шоу «Снегурочка» Показывать представление решили в соцсетях канала «Санкт-Петербург». Роли главных героев сказки исполнят Олимпийская чемпионка Елена Бережная, чемпионы мира Алексей Тихонов и Мария Петрова. Голос за кадром — Татьяна Навка. Детские праздники в городе проходят в самых разных форматах: от клоунской вечеринки, до привычного праздника с Дед Морозом. Самые интересные варианты «Фонтанка» собрала в отдельном гиде.

Канал связи с будущим ещё не закрылся

Успеть до 31 декабря, 0+

Галерея One’s Mind взяла на себя роль проводника между настоящим и будущим. Те, кто до Нового года напишут письмо себе в 2022-й, получат это послание ровно через 12 месяцев. Единственное условие — отправить сообщение с файлом на почту выставочного пространства и указать, в какой форме (электронной или бумажной). хотелось бы получить написанное.

Гайдн и Чайковский — как подарок онлайн

31 декабря, 19:00, 6+



Фото: с официального сайта Филармонии / philharmonia.spb.ru Поделиться Поделиться







В Филармонии год провожают «Прощальной» симфонией № 45 Йозефа Гайдна. Такое название за ней закрепилось, потому что в финале один за другим, прямо в ходе исполнения, со сцены уходят все музыканты, окончившие свою партию. Доигрывает произведение только дуэт скрипок. Во втором акте вечера — фрагменты из «Щелкунчика» Чайковского. В честь праздника вечер покажут в том числе и онлайн, на странице Филармонии во ВКонтакте. Играет Заслуженный коллектив России под управлением Николая Алексеева.

В новом году

«ВКонтакте» устроит голубой огонек

1 января, 17.00, 16+



Автор: Официальные страницы ВКонтакте / vk.com

Собственный Новогодний голубой огонёк в первый день 2022 года проводит ВКонтакте. В студию заглянет Сергей Шнуров с проектом «Зоя», группа «Руки Вверх!» и Big Baby Tape. Детали и программа — в паблике события.

VK Fest врывается в зиму

Со 2 до 6 января, 18+



Фото: VK Fest / vk.com Поделиться Поделиться







Летний «VK Fest» в привычном виде на паузе уже второй год подряд, но на новогодних праздниках артисты, которые обычно выступают в городе, наконец, соберутся онлайн. Сейчас в лайнапе больше десятка участников, среди них Manizha, Кис-кис, ЛСП, Баста, Мот, Би-2, Леонид Агутин, Cream Soda, The Hatters, Zivert. Расписание выложено в социальной сети. Каждый участник подключится к эфиру из своего города. Начало запланировано на 14.00 воскресенья.

«Упсала-цирк» придёт в гости

6 и 7 января, 6+



Автор: upsalacircus / YouTube

К праздникам «Упсала-цирк» подготовил новинку — спектакль «В гости». Название говорящее — зритель, действительно, переносится домой к вымышленной, но, кажется, очень похожей на многие другие, семье Абрикосовых.

«Остался всего час до Нового года, а ещё ничего не готово. Дядя Марк паникует, но старается всё взять под контроль, немного смущаясь из-за своих родственников, — описывают ситуацию режиссёры, — Мама Матильда не готова провести этот Новый год у плиты, как и все предыдущие. В этом году её миссия изменилась, она планирует доставить новогоднюю ёлку на Марс вместе с Илоном Маском. Папа Абрикосов, наконец-то, готов презентовать свой музыкальный хит и хочет, чтобы все — и семья, и гости — вместе с ним исполнили его новое произведение».

После покупки билета на спектакль запись будет доступна 48 часов, чтобы все посмотрели в удобное для себя время. Проигрывать можно на любом устройстве.

Циркачи выходят в эфир

7 января, с 16.00, 0+



Фото: Кронштадт | Остров фортов / vk.com Поделиться Поделиться







«Морская зимняя сказка» в парке «Остров Фортов» — это ёлка, тематические фотозоны и подвижные игры для детей. Ну а на Рождество в парке пройдёт театрально-цирковое представление от актеров «Цирка Дю Солей» и театра «Монгольфьери». Вживую попасть на концерт возможно только по пригласительному, поэтому транслировать его решили в сети. Эфир пройдёт на странице «Острова Фортов» во ВКонтакте.

«Ленфильм» приглашает говорить с «аватаром»

До 9 января

На «Ленфильме» тем временем организовали первую в России выставку фотографий французского режиссёра Криса Маркера. «До скорого, надеюсь». Основой экспозиции стали снимки, сделанные автором ещё в советскую эпоху. В кафе «Кино» на студии установили инсталляцию DIALECTOR, с помощью которой можно поговорить с цифровым аватаром Маркера. Вход свободный.

Архивные фотографии Курёхина и коллекцию музея выложили на сайте

Всегда, 18+

В последние дни уходящего года Музей современного искусства Сергея Курёхина представил онлайн-коллекцию. Пока что основой сетевого архива стали фотографии музыканта и его друзей, но со временем «выставка» пополнится оцифрованными документами и научными статьями об эпохе андеграунда и о ленинградской музыке.

На «Ленполиграфмаше» пройдет день творчества

8 января, с 11.00. 0+

Технопарк «Ленполиграфмаш» проводит день открытых дверей с экскурсиями. Мастера из десятка творческих студий, например, современной куницы, керамической мастерской и школы аэрографии, покажут, чем они занимаются, и научат простым вещам. Участие во всех уроках бесплатное.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

