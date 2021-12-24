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В прокат выпускают «Чемпиона мира» с Хабенским и Янковским

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По уже сложившейся традиции, под Новый год на экраны выпускают очередную отечественную спортивную драму — «Чемпион мира» выходит в прокат 30 декабря. После хоккея («Легенда номер 17») и баскетбола («Движение вверх») настало время для некогда главной отечественной гордости — шахмат. В качестве режиссера и сценариста фильма выступил Алексей Сидоров, когда-то дебютировавший «Бригадой», а потом снимавший другую спортивную эпопею, «Бой с тенью», и патриотический блокбастер «Т-34».

Фото: centpart.ru/
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За основу сюжета он выбрал один из действительно драматичных эпизодов в истории шахмат — матч за звание чемпиона мира между непокорным бунтарем-эмигрантом Виктором Корчным и образцовым комсомольцем Анатолием Карповым. Корчного сыграл Константин Хабенский, Карпова — Иван Янковский. Продюсерами, как и в случае с остальными пестрыми картинками из истории советского спорта, выступили Никита Михалков и Леонид Верещагин.

Отличие от «Легенды» и «Движения» одно — но весомое. Все-таки в истории противостояния Карпова и Корчного, комсомольца и диссидента, есть политический подтекст — и главная интрига относительно «Чемпиона мира» именно в том, разыграют ли эту сложную идеологическую карту создатели или оставят в стороне.

6+

Иван Чувиляев

Фото: centpart.ru/

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Комментарии (6)

Stolic
Петров и Хабенский - самые востребованные актёры современности. А по моему мнению это монополизм.
Дайте хотя бы одному русскому роль!
Hutu
Продюсер - Никита Михалков..... придворный холуй, тонко чувствующий настроение власти.....
265105579
Да-да, анекдот был:
- Прошу переименовать грязную речку Карповку в Корчновку....
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