Детство Деда Мороза, Щелкунчик на песке и Баба-яга в роли Василисы Прекрасной. 20 новогодних шоу для детей

Все новогодние каникулы, с 24 декабря по 9 января, Цирк на Фонтанке показывает новогоднее шоу «Быть по сему!», посвящённое истории новогодней реформы Петра Первого. Зрители вместе с главным героем, клоуном Дэвидом Ларибле, благодаря лавке чудес, окажутся в петровских временах и узнают, как Петр Великий изменил главный праздник года. На сцену выйдут укротители тигров Карина и Артур Багдасаровы, воздушные гимнасты, акробаты-прыгуны, жонглеры, канатоходцы и эквилибристы. 0+

До 30 декабря в ДК Выборгский идут показы музыкальной сказки для всей семьи «Сказ о серебряных крыльях». Это волшебная история любви двух лебедей Любавы и Миролюба. Потеряв любимую, которую Черная колдунья Гедвига заколдовала и превратила в человека, пройдя через испытания, Миролюб понимает, что серебряные крылья и полет не приносят радости, когда ты одинок. В музыкальном спектакле «Сказ о серебряных крыльях» прозвучат яркие ритмы и аранжировки, зрителям обещают показать уникальные декорации, современную хореографию и оригинальные костюмы. 6+

25 декабря, а также 6 и 7 января театр «Мастерская» представит юным зрителям спектакль «Щелкунчик» — путешествие в мир сказки Гофмана и музыки Чайковского. Сценическая история «Щелкунчика» насчитывает десятки постановок на балетной, кукольной и драматической сценах. В трактовке Максима Студеновского и Владимира Карпова в «Щелкунчике» на первый план выходит мастер Дроссельмейер — крестный отец Мари и Франца, искусный изготовитель движущихся кукол и родной дядюшка заколдованного юноши, обращенного в уродливую игрушку. Именно он — рассказчик рождественской сказки, и он соединяет судьбы Мари Штальбаум и своего племянника, подарив девочке нелепую куклу и рассказав ей печальную сказку о волшебном орехе Кракатук и злой королеве Мышильде. Для зрителей от 3 лет.

25, 26 декабря, а также 6 и 7 января в «Санктъ-Петербургъ Опера» пройдет премьера оперы Чайковского «Черевички» в постановке народного артиста России, художественного руководителя и основателя театра Юрия Александрова. «Черевички» — любимая многими сказочная история о кузнице Вакуле, красавице Оксане, «несравненной» Солохе и других персонажах повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Это одна из немногих опер Чайковского, где большое место отведено бытовым сценам, а главные герои — простые люди из народа. Режиссер Юрий Александров совместно с художником Вячеславом Окуневым создают фантастическую сказку, в которой сочетаются яркий народный колорит и помпезность имперского Петербурга. В оформлении спектакля будут использованы мотивы работ Карла Фаберже, а также современные технологии: 3D-проекция и видео-арт.



С 25 по 30 декабря, а также с 3 по 7 января клоун-мим-театр «Мимигранты» ждет маленьких зрителей на «Волшебное закулисье» — новогодний спектакль-интермедию с Дедом Морозом и Снегурочкой, клоунами, сказочными героями для детей от 3-х лет с праздничным квестом-интерактивом перед представлением. Новогоднее шоу включает в себя игру-квест для детей, во время которой юным зрителям вместе с персонажами спектаклей театра «Мимигранты» предстоит приключение по поиску ключа от Волшебного закулисья, чтобы спасти представление и помочь Дедушке Морозу, Снегурочке и их юным помощникам встретить Новый год на театральной сцене. Зрители познакомятся с веселыми клоунами, поиграют в игры, споют песни, расскажут стихи и разгадают новогодние загадки, а также примут участие в конкурсе новогодних костюмов.

26 декабря в Мариинском театре исполнят оперу нашего современника Родиона Щедрина «Рождественская сказка». Это святочный рассказ на новый лад, адресованный и детям, и взрослым. В этом семейном новогоднем спектакле Щедрин использовал и разговорные диалоги, и очень сложные вокальные ансамбли. Взяв за основу традиционный сюжет про 12 месяцев, композитор-либреттист приправил его сатирическими вставками, выхваченными из новостной телеповестки. Удивительно оформлена сцена — дюжина плазменных экранов, громадная луна и великаны-конусы, служащие обличьем двенадцати месяцам. 6+

Автор: видео с сайта youtube.com, канал «Новости» на Первом канале

26 декабря, а также 2 и 3 января в Театре юного зрителя имени А. А. Брянцева покажут спектакль «Снежная королева». Постановка Антонины Введенской расскажет историю Кая и Герды, которые были счастливыми детьми, но только до тех пор, пока в сердце и глаза Кая не вонзились осколки льда и его не увезла с собой в свой ледяной дворец Снежная королева. Герде предстоит пройти немало испытаний, чтобы найти своего друга и растопить его, околдованное Королевой, ледяное сердце. 6+

С 26 по 30 декабря, со 2 по 5 января, а также 8 и 9 января в театре «Зазеркалье» пройдет представление для младших школьников «Дед Мороз на всех один!». По сюжету спектакля, Лисёнок Людвиг, к ужасу своих родителей, подружился с девочкой-цыплёнком Туттой. Они хотят вместе встретить Новый год. Но мама Тутты уверена, что у каждого клана — свой Дед Мороз. А родители лисёнка считают, что никакого Деда Мороза и никакой Снегурочки нет вообще. Героям предстоит узнать правду, попав во всевозможные приключения. Им будет и весело, и страшно. Но зато все узнают, что Дед Мороз на всех один. 6 +



26 декабря и 3–7 января в театре «Лицедеи» пройдет спектакль «Новогодний Переполох». Персонажи из спектакля Old School, как и все дети, с нетерпением ждут новогодние каникулы, шалят на уроках, вырезают снежинки, украшают ёлку и играют в снежки после школы. Клоуны мечтают о новогоднем чуде и встрече с Дедом Морозом. Зрителей ждет выступление артистов театра «Лицедеи» и праздничная дискотека. В главных ролях молодые звезды театра и исполнители популярного спектакля Old School: Полина Бондарь, Снежана Елисеева, Наталья Шалаева, Виктория Чуйко, Александр Бабурин, Юрий Мунтян. А также корифеи сцены — Анвар Либабов и Александр Гусаров. Спектакль рекомендован для детей от 4 лет и их родителей.

29 декабря, 2, 6 и 8 января в театре-фестивале «Балтийский дом» пройдет музыкальный спектакль «Королевство кривых зеркал» по одноимённой сказке Виталия Губарева. Одноименный фильм одного из главных советских киносказочников Александра Роу, поставленный по повести Виталия Губарева, знаком, пожалуй, всем, кто родился и вырос в советское время. История про девочку Олю, которая отправляется в Зазеркалье, где видит себя со стороны, несла в себе прежде всего воспитательный посыл: пережив массу приключений, маленькая героиня меняется в лучшую сторону. Автор инсценировки и режиссёр — Наталья Индейкина. Композитор — Владимир Баскин.

29 декабря в Концертном зале у Финляндского пройдет новогоднее представление без антракта с превращениями, погоней, похищениями и колдовством «Новогодние приключения в стране сказок» от детского музыкального театра «Карамболь». То, что не может произойти в обыкновенной сказке, происходит в новогодней. Что будет, если Василиса Прекрасная превратится в Бабу-ягу, а Баба-яга — в Василису? Красавица с длинной косой, сидящая на метле, решает вместе с Бармалеем навредить всем героиням всех сказок сразу. Если б не Дед Мороз... 0+

31 декабря, а также со 2 по 9 января в театре ЛДМ «Новая сцена» состоятся новогодние показы сказочного шоу «Ушастые истории. Похищенное Рождество». Маленький зритель попадет во вселенную «ушастых» героев, все диалоги которых состоят из ритма и танцев, говорящих больше, чем множество произнесенных слов. Это волшебная история от Melnikov Dance Company о бесстрашном Тиме, который во что бы то ни стало хочет вернуть в город рождественский дух, украденный Смоуком. 0+



31 декабря и 3 января Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства (Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова ) представит новогоднее представление «Маленький Дед Мороз» для самых маленьких зрителей от полутора лет. Дети узнают, что у Маленького Деда Мороза та же проблема, что и у них: хотя он всегда самым первым приносит ёлку, печёт печенье и готовит сани, большие Деды Морозы всё равно не берут его развозить подарки. И так из года в год… Пока однажды Маленький Дед Мороз не делает замечательное открытие: его помощь может понадобиться кому-то другому! 0+

2–5 января в Ледовом дворце пройдет шоу «Золушка» с участием звезд фигурного катания. Роль Золушки исполнит олимпийская чемпионка Юля Липницкая, также на лёд выйдут звезды мирового фигурного катания из России, Великобритании, Канады, Испании, Германии и воздушные акробаты. Постановка Сергея Филина расскажет о сказочной стране, где мыши катаются на коньках, тыква превращается в карету и отважные юные волшебники вернут Золушке ее хрустальную туфельку. 0+

Автор: видео с сайта youtube.com, канал KASSIR RUSSIA

Со 2 по 4 января в Театре комедии имени Акимова также пройдут показы новогоднего спектакля о Золушке. 70 лет назад замечательный сказочник Евгений Шварц сочинил пьесу, которая легла в основу легендарного фильма 1947 года с костюмами и декорациями работы Николая Акимова. В новой версии старинной сказки про девушку с «маленькой ножкой, большой душой и справедливым сердцем» Театр комедии использует сюжетные мотивы, образы, музыкальные номера фильма-сказки Надежды Кошеверовой. В спектакле звучит музыка Антонио Спадавеккиа, Евгении Немцевой и Николая Погорелова. 6+

3, 5 и 7 января в Театре имени Ленсовета состоится премьера спектакля «Снежная королева» — сказки в 2-х действиях на андерсеновские темы. Это знакомая с детства притча об отважной девочке Герде, её горячем любящем сердце, способном растопить лёд, победить козни злых сил, спасти заколдованного брата из чертогов Снежной королевы. Любовь и верность преодолеют все преграды. «Что враги сделают нам, пока сердца наши горячи?» В главных ролях: Татьяна Трудова и Иван Санников. 6+

4 января в Белом зале Политеха сыграют новогодний песочный спектакль «Щелкунчик». Знаменитая волшебная сказка Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», без которой невозможно представить Новый год, будет создаваться прямо на глазах у зрителей мастером песочной анимации. Историю о девочке и Щелкунчике, о чудесах, о доброте и смелости представит петербургская художница Вера Лекомцева, владеющая необычной техникой рисования — Sand-art. Созданные на световом столе загадочные образы транслируются на большой экран, и зритель становится свидетелем волшебства. 6+

С 5 по 9 января на ледоколе «Красин» пройдет семейный утренник «Новогоднее приключение Умки». Ребята будут исследовать ледокол и узнают, что же случилось с Умкой в канун Нового года и кто смог ему помочь. В ходе интерактивной экскурсии они заглянут в самые интересные места на ледоколе: рулевую рубку, каюту капитана, кают-компанию. Найдут под новогодней ёлкой подарок и сами изготовят сувенир, посетив мастер-класс. 0+