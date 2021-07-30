VK fest ушел на 2022 год. Организаторы назвали, кто останется в лайн-апе

Организаторы VK fest 30 июля сообщили о переносе фестиваля на 2022 год.



«Мы верили в чудо, цеплялись за каждую новость о том, что где-то в других странах смягчаются запреты и улучшаются показатели, — поделились они. — Не сосчитать, сколько раз пришлось обновлять договорённости с артистами и участниками фестиваля. Но новые ограничения продлены до 29 августа, а значит, провести VK Fest просто невозможно».



В администрации фестиваля обладателей билетов на фестиваль утешили тем, что билеты сдавать не надо: они будут действительны на следующий год — фестиваль назначен на 23 — 24 июля 2022 года, место то же — парк 300-летия Санкт-Петербурга.

