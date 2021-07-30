VK fest ушел на 2022 год. Организаторы назвали, кто останется в лайн-апе

Организаторы VK fest 30 июля сообщили о переносе фестиваля на 2022 год.
«Мы верили в чудо, цеплялись за каждую новость о том, что где-то в других странах смягчаются запреты и улучшаются показатели, — поделились они. — Не сосчитать, сколько раз пришлось обновлять договорённости с артистами и участниками фестиваля. Но новые ограничения продлены до 29 августа, а значит, провести VK Fest просто невозможно».
В администрации фестиваля обладателей билетов на фестиваль утешили тем, что билеты сдавать не надо: они будут действительны на следующий год — фестиваль назначен на 23 — 24 июля 2022 года, место то же — парк 300-летия Санкт-Петербурга.
Свое участие в VK fest в новые даты загодя подтвердили Little Big, NILETTO, Artik & Asti, Пошлая Молли, Cream Soda и GONE.Fludd.
Фестиваль должен был пройти в Петербурге 28 и 29 августа. И это не первые даты, на которые он был назначен: до этого планировалось, что он пройдет 23 и 24 июля.
Вечером 29 июля были опубликованы изменения в 121-е постановление, которое определяет ограничения, связанные с пандемией. На срок до 29 августа продлен запрет на культурные, зрелищные и иные мероприятия с численностью участников более 75, если они не согласованы с комитетами Смольного; а максимальное количество посетителей в театрах, цирках и концертных залах должно составлять 1 500 человек.