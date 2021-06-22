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Третья волна накрыла VK Fest: праздник перенесён, объявлены новые даты

Фестиваль VK Fest в Петербурге перенесли на 28 и 29 августа из-за пандемии коронавируса. Информацию об этом «Фонтанке» 22 июня подтвердили в пресс-службе «ВКонтакте».

Фестиваль с большой музыкальной, познавательной и развлекательной программой должен был пройти в Парке 300-летия Петербурга 23 и 24 июля. В лайнапе этого года значились Little Big, Баста, LOBODA, Artik & Asti, Пошлая Молли, NILETTO, Zivert, Ольга Бузова, Cream Soda, Ёлка и многие другие звёзды.

Музыкальные и культурные фестивали со всплеском заболеваемости коронавирусом начали отменять по всей стране. В этом году не состоится «Нашествие», которому не помогло даже специально введённое правило о том, что зрителями могут стать только привитые или же переболевшие коронавирусом. Не повезло Грушинскому фестивалю, а также «Дикой мяте».

В Петербурге в «Севкабель порту» у организаторов внезапно отозвали разрешение на проведение концерта группы «Мумий Тролль» на открытом воздухе. Концерт должен был пройти 20 июня.

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Комментарии (1)

Yerffej Ennyl
Да уж, Loboda и т.п. - это охренеть как познавательно.
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