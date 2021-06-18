Отменён ещё один крупный российский музыкальный фестиваль

Музыкальный фестиваль «Дикая мята», который должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, отменили из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Не будет в регионе и других массовых концертно-развлекательных и образовательных мероприятий.
Как передаёт 18 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства, ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом за неделю увеличился на 60%. Указ губернатора с запретами вскоре будет опубликован.
«Главным санитарным врачом в адрес губернатора Тульской области были направлены рекомендации об отмене концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий. Они легли в основу соответствующих изменений в указ № 62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». <...> Указ будет опубликован в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, ограничено время работы предприятий общественного питания с 7:00 до 24:00, за исключением торговли навынос и доставки.
Как рассказали агентству в пресс-службе фестиваля «Дикая мята», «сейчас собирается оперативный штаб для решения всех организационных вопросов» в связи с отменой мероприятия. Фестиваль был запланирован на 18–20 июня, ждали Гарика Сукачева, The Hatters, Mgzavrebi, Tequilajazzz, Tesla Boy.
17 июня стало известно об отмене Грушинского фестиваля авторской песни, который должен был пройти с 1 по 4 июля в Самарской области.