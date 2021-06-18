Отменён ещё один крупный российский музыкальный фестиваль

Музыкальный фестиваль «Дикая мята», который должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, отменили из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Не будет в регионе и других массовых концертно-развлекательных и образовательных мероприятий.



Как передаёт 18 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства, ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом за неделю увеличился на 60%. Указ губернатора с запретами вскоре будет опубликован.



«Главным санитарным врачом в адрес губернатора Тульской области были направлены рекомендации об отмене концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий. Они легли в основу соответствующих изменений в указ № 62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». <...> Указ будет опубликован в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, ограничено время работы предприятий общественного питания с 7:00 до 24:00, за исключением торговли навынос и доставки.

