Монеточка может не выезжать. Грушинский фестиваль отменили из-за коронавируса

Фестиваль должен был проходить с 1 по 4 июля в Самарской области, на Мастрюковских озёрах. В нем могли принимать участие все желающие, а победители — выступить на гала-концерте. В 2020 году фестиваль — также из-за коронавируса — проводился в онлайн-формате.

Организаторы знаменитого Фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина сообщили об отмене мероприятия из-за коронавируса. Информацию об этом они опубликовали в группе мероприятия 17 июня.

Грушинский фестиваль проводится с 1968 года в формате туристического палаточного лагеря, это один из старейших фестивалей авторской песни. Фестиваль носит имя Валерия Грушина (1944–1967) — студента Куйбышевского авиационного института им. С. П. Королёва, погибшего во время туристического похода по реке Уде (Сибирь), спасая тонувших начальника метеостанции и его детей.



В феврале 2021 года вышел фильм «Родные» с певицей Монеточкой и Сергеем Буруновым. Персонажи этой картины — большая семья — отправились в автопутешествие, чтобы исполнить мечту главы семейства — дать ему выступить с собственной песней на Грушинском фестивале.



О том, какие фестивали пока что планируется провести в этом году на открытом воздухе, читайте в подборке «Фонтанки».

