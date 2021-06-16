Коронавирус вновь зачищает поле развлечений: отмена «Нашествия», предпринимавшего усиленные меры предосторожности, заставила любителей музыки пересмотреть планы. «Фонтанка» присмотрелась к фестивалям, у которых ещё есть все шансы пройти очно, и рассказывает, когда и ради чего оставаться в городе, а в какие даты — отправляться в путь на поиски музыки.

В Петербурге

День Достоевского

3 июля, 12+



Вот уже 12 лет в первую субботу июля (именно в это время происходит действие романа «Преступление и наказание») на улицах Петербурга читают Достоевского вслух, а по тротуарам двигаются метровые куклы в виде самого писателя, старухи-процентщицы или Раскольникова с топором. В разное время праздник «День Достоевского» проходил и в Кузнечном переулке, и в Новой Голландии. Масштабу и театральности вне зависимости от точки организаторы не изменяли никогда. В этом году в программе будут лекции, традиционные театрализованные зарисовки и тематические экскурсии: их на специальных волонтёрских курсах с весны разрабатывали горожане, неравнодушные к творчеству писателя.



VK Fest 2021

24 — 25 июля, 0+



Автор: VK Fest 2021 / vk.com

Little Big, Баста, LOBODA, Artik & Asti, «Пошлая Молли», NILETTO, Алёна Швец, Zivert, Ольга Бузова, Cream Soda и Ёлка — имена всех этих артистов указаны на афишах VK Fest 2021, который займёт парк 300-летия. Среди приглашённых гостей есть Manizha, представившая Россию на «Евровидении». Блогер же Даня Милохин, чьё появление на Петербургском международном экономическом форуме вызвало нешуточный ажиотаж, в свою очередь выступит с Николаем Басковым.

На берегу Финского залива к фестивалю организуют зону с мастер-классами для детей и взрослых, определят точки, где пройдут открытые выступления блогеров. Игры и соревнования, например, по волейболу, запланированы в спортивной секции.

«Дым над водой. От классики до рока — 2021»

7 и 8 августа, 6+ Двухдневный фестиваль соберет под открытым небом Приоратского парка в Гатчине звезд академической музыки и рока. В первый день публику развлекут экспериментами с симфоническим оркестром — на сцене будут звучать колёсная лира, роговой оркестр, оперные певцы с рок-репертуаром, симфоническая музыка авторства рок-исполнителей. За дирижерским пультом — Михаил Голиков, хедлайнер — Вячеслав Бутусов.

Второй день фестиваля, 8 августа, посвятят Ленинградскому рок-клубу: концерт пройдет при участии входивших в это объединение групп и музыкантов, а хедлайнером будет группа «Чайф». Ведущий шоу — фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша. Вход на концерты свободный.

«Музыки мира»

7 и 8 августа, 0+



Путь любителей этнических мотивов лежит в Музей музыки: опен-эйр-фестиваль на парадном дворе и в саду Шереметевского дворца стартует в первые августовские выходные. Тувинское горловое пение сменят бурятские традиционные песни и индийские мантры, чувашский джаз и татарский инди-поп. Русский фольклор осовременят и «представят в самых неожиданных версиях».

Организатор фестиваля — Музей музыки, а это значит, что будет образовательная программа: о необычных инструментах разных народов пришедшим расскажут музыковеды. Говорить о звучании было бы странно без его демонстрации, поэтому посетители смогут послушать, как звучат все предметы: рожки, балалайки, особые типы флейт.

«Ленинградские мосты»

13–15 августа, 6+



Автор: «Ленинградские мосты» / YouTube

Этот фестиваль музыки известен тем, что проходит он у воды: артисты выйдут на Банковский, Итальянский и Мало-Конюшенный мосты, обоснуются в «Севкабель Порту» у залива, во дворике Гостиного двора. Хедлайнером этого года станет Therr Maitz, среди прочих выступят Tequilajazzz, ВИА «Пролетарское танго», «Обе две».

Запланирована и образовательная программа: во время лекций участникам расскажут о принципах диджеинга, о современной музыке и продвижении молодых авторов.

«Живой!»

20 — 22 августа, 16+



Артистов, которые в конце лета выступят на некоммерческом музыкальном фестивале «Живой!», выбирали сами зрители: за понравившиеся коллективы горожане голосовали во время отборочных туров-концертов, которые проходили в петербургских клубах. Во время праздника сцен будет три, а главная из них расположится в пространстве «Сад Меншикова» на Биржевой улице. На точке выступят коллективы «Dругой Ветер», «нежность на бумаге», «Кайдзю». В клубах же «Время N» и «Сердце» к посетителям выйдут молодые группы Gonzo Fellaz, Sleeping Satellite, RUDE и INUMA. Вход на «Живой!» — свободный.



В других регионах

«Дикая мята»

18 — 20 июня, Тульская область, 6+



Организаторы праздника в селе Бунырево уже получили официальное разрешение проводить его с 18 по 20 июня. Сложность всего одна: на площадку пустят только при предъявлении сертификата о прививке от COVID или отрицательного теста на коронавирус.

Тех, кому удастся оформить все документы, ждут три дня музыки. Будут и The Hatters, и АИГЕЛ, Tesla Boy и даже грузинская группа MGZAVREBI. Команда под руководством вокалиста Гиги Дедаламазишвили подтвердила своё участие в начале июня.

Все дни на «Дикой мяте» будет работать площадка воздушных шаров. Пилоты поднимут группы до 4 человек на высоту до 70 метров.

Fox Rock Fest

26 — 27 июня, Липецк, 6+

В русле реки Воронеж расположен остров Зелёный. Именно там выстроят Большую и Малую сцены. На Fox Rock Fest планируют приехать Shortparis, «Пошлая Молли», Lizer, ЛСП, Little Big, Соня и Алина из группы «Кис-Кис».

Музыкальную программу дополнят развлекательной: на острове возведут 150-метровую полосу препятствий, большой скалодром, площадки для игры в баскетбол, футбол или для зорбинга. Смысл последнего в том, чтобы скатиться со склона в большом прозрачном шаре — зорбе.



«Архстояние»

23 — 25 июля, «Никола-Ленивец», 12+



Фото: Архстояние / vk.com Поделиться Поделиться







Каждое лето в арт-парке «Никола-Ленивец» выстраивают художественные инсталляции самых разных форм и размеров и «вписывают» их в ландшафт. Художники лично представляют объекты, а некоторые вещи создают в присутствии зрителей.

В 2021 году тема «Архстояния» — «Личное»: авторы превратят свои переживания в манифесты. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов покажет проект «Русское идеальное»: металлический цилиндр установят так, чтобы конструкция, внутри которой — жилые комнаты, словно бы «зависла» посреди леса. Художник Владимир Наседкин подготовил работу «Пьяный забор», которая символизирует Россию, «качнувшуюся» то ли на запад, то ли на восток — углы-направляющие направлены в обе стороны. Художник-график Василиса Прокопчук и IT-архитектор Евгений Брагин представят на фестивале лабиринт из свисающих ветвей, среди которых легко заблудиться, словно в лесу.

Гостям предлагают приезжать со своими палатками или арендовать их на месте, наличие мест в домиках стоит отслеживать на сайте проекта. Такие места быстро заканчиваются.



«Лётчик фест»

6–8 августа, Ярославская область, 12+



Посёлок Ивановское принимает «семейный рок-фестиваль с историей» «Лётчик фест». В этом году кафе-клубу «Китайский лётчик Джао Да», благодаря которому выросла традиция собираться и петь на воздухе, исполняется 22 года. Среди тех, кто точно согласен выйти на сцену к зрителям в этом году, — Uma2rman, «Мельница», «Машина времени», «Элизиум», ДДТ, Би-2, Дельфин.

Организаторы, устав сидеть дома, решили, что хорошо бы слиться с природой, и отчасти поэтому «Лётчик фест» состоится на «Джао Даче». Это настоящая экоферма, так что между выступлениями ничего не стоит пообщаться с гусями, коровами и даже ламой на ферме или изучить, как устроен кукурузник.

«Настроение»

До 14 августа, Карелия, 12+



Автор: «Настроение» / YouTube