Музей Достоевского открывает набор в школу для желающих создать собственные экскурсии

С февраля по май 2021 года волонтёры будут слушать лекции и посещать занятия одного из двух потоков. Поступившим на первое направление подготовки предложат разработать пешеходные экскурсии «По местам романа «Преступление и наказание»» и «Владимирская площадь в жизни и творчестве Достоевского». Семинары проходят с 18:30 до 20:00, участников ждут каждый четверг в Музее Достоевского. Ведущая — старший научный сотрудник Наталья Чернова.

Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского открывает набор в школу волонтёров фестиваля «День Достоевского» и запускает два бесплатных семинара для горожан младше 30 лет. Информация об этом 4 февраля появилась на сайте комитета по культуре.

Вторая секция посвящена разработке пешеходной экскурсии по петербургским адресам романа «Идиот». Занятия будут проходить по средам с 17:30 до 19:00 как в музее, так и в формате онлайн. Лектор — научный сотрудник Мария Михновец.



Тот, кто успешно закончит учёбу, сможет поучаствовать в акциях «Молодежь — Достоевскому» на празднике «День Достоевского» и вступить в волонтёрское сообщество музея.



Заявки принимаются до 18:00 10 февраля, необходимо заполнить анкету. Зачисление на курс пройдет после вступительного собеседования.



Праздник «День Достоевского» проходит в Петербурге в июле. За время существования традиции площадками становились и Пионерская площадь, и Новая Голландия, и Кузнечный переулок. В 2020 году из-за пандемии коронавируса фестиваль впервые пришлось перенести в Сеть.

