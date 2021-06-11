Главное злоключение лета. Рок-фестиваль «Нашествие» решили не проводить из-за коронавируса

Рок-фестиваль «Нашествие» не будет проводиться этим летом, объявили организаторы 11 июня.



«Сегодня — день плохих новостей. «НАШЕСТВИЯ» в этом году не будет.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Москве и Московской области не оставляет нам возможности готовиться к фестивалю и провести его в назначенные даты», — пояснила команда «главного приключения лета».

В сообщении также говорится, что проведение фестиваля решено перенести на следующий год, даже названы определённые даты — с 29 по 31 июля 2022 года. Пройдёт «Нашествие» в Серпухове.