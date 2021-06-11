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Главное злоключение лета. Рок-фестиваль «Нашествие» решили не проводить из-за коронавируса

Организаторы «Нашествия» заявили о переносе фестиваля на 2022 год

Рок-фестиваль «Нашествие» не будет проводиться этим летом, объявили организаторы 11 июня.

«Сегодня — день плохих новостей. «НАШЕСТВИЯ» в этом году не будет.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Москве и Московской области не оставляет нам возможности готовиться к фестивалю и провести его в назначенные даты», — пояснила команда «главного приключения лета».

В сообщении также говорится, что проведение фестиваля решено перенести на следующий год, даже названы определённые даты — с 29 по 31 июля 2022 года. Пройдёт «Нашествие» в Серпухове.

25 июня приобретенные билеты можно будет вернуть или переоформить с помощью специального сервиса.

«Мы разочарованы тем, что не смогли оправдать наших с вами надежд и в этом году. Спасибо вам, что остаетесь с нами», — поблагодарила команда проекта.

С 30 июля по 1 августа рок-фестиваль должен был впервые пройти в подмосковном Серпухове. О переезде на новую площадку из Тверской области стало известно в минувшем апреле.

Среди хедлайнеров были заявлены «Алиса», «Мельница», «Нервы», «Машина времени», «Сплин», Lumen, Диана Арбенина и «Ночные снайперы».

Организаторы собирались соблюдать коронавирусные правила и позаботиться о безопасности гостей, пустив на площадку только с отрицательным ПЦР-тестом или прививкой от COVID.

В 2020 году рок-фестиваль, который проводится с 1999 года, также был отменён из-за пандемии коронавируса.

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Комментарии (5)

Piter Russo
Провели бы его он-лайн, на закрытом стадионе, без зрителей с трансляцией и чатами для поклонников
AlexZZZ
Разумные люди. А у нас - ПМЭФ, ЧМ...
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