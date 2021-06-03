На «Нашествие» пустят только с отрицательным ПЦР или прививкой от коронавируса

Зрителей на фестиваль «Нашествие» пустят только с отрицательным тестом на коронавирус или подтверждением вакцинации от COVID-19. Такие условия были опубликованы 3 июня на сайте мероприятия.



«Мы, как организаторы «Нашествия», хотим не просто провести Главное приключение года, а провести его максимально безопасно, как для зрителей, так и для артистов», — сказано в объявлении. ПЦР-тест будет действителен, только если он сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия на место.



В 2021 году рок-фестиваль «Нашествие» пройдёт в подмосковном Серпухове с 30 июля по 1 августа. О переезде на новую площадку из Тверской области стало известно в минувшем апреле.

