«Нашествие» объявило о переменах. Крупнейший рок-фестиваль переедет

Музыкальный фестиваль «Нашествие» в 2021 году пройдёт в подмосковном Серпухове. О переезде на новую площадку из Тверской области сообщили организаторы 27 апреля.



Зрителям обещают, что эти изменения позволят фестивалю дальше развиваться и «укрепить статус крупнейшего в России». Музыкальные выступления будут проходить с 30 июля по 1 августа.



В 2020 году рок-фестиваль пришлось отменить из-за коронавирусных ограничений.



«Нашествие» проводится с 1999 года. На сцену в разные периоды выходили «Ария», «Сплин», «Агата Кристи», «Король и Шут», «Пилот», «ДДТ», «Алиса», Mgzavrebi, Brainstorm и десятки других исполнителей

