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«Нашествие» объявило о переменах. Крупнейший рок-фестиваль переедет

В 2021 году «Нашествие» пройдёт в Серпухове

Музыкальный фестиваль «Нашествие» в 2021 году пройдёт в подмосковном Серпухове. О переезде на новую площадку из Тверской области сообщили организаторы 27 апреля.

Зрителям обещают, что эти изменения позволят фестивалю дальше развиваться и «укрепить статус крупнейшего в России». Музыкальные выступления будут проходить с 30 июля по 1 августа.

В 2020 году рок-фестиваль пришлось отменить из-за коронавирусных ограничений.

«Нашествие» проводится с 1999 года. На сцену в разные периоды выходили «Ария», «Сплин», «Агата Кристи», «Король и Шут», «Пилот», «ДДТ», «Алиса», Mgzavrebi, Brainstorm и десятки других исполнителей

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Комментарии (4)

Norge
Для громких дебилов прекрасно подходит Заполярье.
Piter Russo
В Тверской - после дождя поле где проходит нашествие превращается в поля для посадки риса, а если дождь затяжной так вовсе в труднопроходимую грязевую лужу покалено... Сомнительное удовольствие..
Серпухове надеюсь по лучше будет место.
Матрёшечка
Эх....всегда мечтала побывать на Нашествии)) надеюсь, когда-нибудь мечта осуществится ))
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